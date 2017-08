Dodon „luptă” cu... Ziua Europei /// Preș. promite să blocheze promulgarea proiectului ce prevede ca în data de 9 mai să fie sărbătorită și Ziua Europei

Preș. pro-rus Igor Dodon anunță blocarea amendamentelor aprobate de către Parlament în Codul Muncii, potrivit căruia data de 9 mai, pe lîngă Ziua Victoriei, să fie sărbătorită și Ziua Europei.



Potrivit lui Dodon, în Republica Moldova data de 9 mai a fost și va fi sărbătorită drept Ziua Victoriei. Consider că 9 mai a fost, este și va fi Ziua Victoriei, altfel nici nu poate fi - a declarat Igor Dodon în cadrul unei conferințe internaționale „eroismul soldaților sovietici, prezentat în timpul eliberării Moldovei de sub ocupația fascistă sub ochii generațiilor” din Chișinău.

Menționăm că, în acest an Ziua Victoriei şi Ziua Europei au fost sărbătorite, în aceeaşi zi, pe 9 mai. Asta după ce la sfârșitul lunii aprilie curent, Parlamentul a decis ca cele două sărbători să fie marcate concomitent.



Șeful statului, Igor Dodon, a criticat decizia Parlamentului privind declararea zilei de 9 mai drept Ziua Europei, menționând că va bloca promulgarea acestei legi.





