Doi șoferi au murit într-un accident rutier produs la Stefan Vodă

Am trăit întotdeauna cu convingerea că nu putem înțelege istoria recentă.

Opinii & Editoriale 29 Decembrie 2017, de Moni Stănilă

În fiecare an nou ar trebui să facem un rezumat al celui trecut. Nu în politică, nu în societate, ci în viața noastră privată. Am fost mai buni, mai răi, am dezamăgit multă lume?