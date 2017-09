Doliu în lumea culturii. A murit soția lui Paul Goma. „A împărtășit cu soțul ei toate consecințele căutării dreptății și adevărului."

Anunţ trist în lumea culturii din România: Ana Maria Goma, soția scriitorului Paul Goma, a murit.

Anunțul a fost făcut pe contul de socializare de o apropiată a familiei.

"Ana Maria Goma (născută Năvodaru), soția lui Paul Goma, s-a mutat la Domnul. După aproape 50 de ani (s-au căsătorit la 7 august 1968) în care a împărtășit cu soțul ei toate consecințele căutării dreptății și adevărului, pe contrasensul lumii comuniste și nu numai, inima Anei Maria Goma s-a oprit. În martie 1996, la Paris, într-o îndelungată convorbire, Paul Goma îmi spunea: «Nu mi-e frică de clipa când inima mea va înceta să mai bată. Mi-e groază de clipa când inima Anei se va opri.(...) Dacă Filip vorbește o limbă română curată și corectă, i se datorează Anei.»





Am fost colege ale aceluiași liceu bucureștean din Calea Dorobanților, I.L.Caragiale, cu o promoție înaintea mea. Am avut aceeași profesoară de limba română: doamna Grațiela Ștefan. Cu ea și cu Paul Goma, abia ieșit din închisoare, am fost colegă la Universitate, la Litere. Cu puțin înainte ca Ana Maria Năvodaru să devină ”ea a mea” a lui Goma. Cred că nimic nu exprimă mai fericit legământul (în plan spiritual) pe care se întemeiază, crește și înflorește o căsnicie.

Dumnezeu s-o odihnească în Împărăția Luminii! Condoleanțe și Dumnezeu să-i întărească pe Paul Goma și pe fiul său Filip Ieronim!

Mulțumesc doamnei Flori Bălănescu pentru fotografie," a cea care a dat vestea tristă.

Paul Goma este un scriitor fost membru al Partidului Comunist Român, devenit apoi un convins anticomunist român stabilit în Franţa, la Paris.

