DOLIU la Hollywood: a murit un actor celebru care a jucat Nașul sau Cool Hand Luke

Este din nou doliu în lumea cinematografiei. Actorul Harry Dean Stanton, cunoscut pentru rolurile sale în Nașul II, Alien și Cool Hand Luke a murit din cauze naturale la vârsta de 91 de ani, informează BBC.









Născut în SUA, la Kentucky, Stanton a avut o carieră întinsă pe durata a mai bine de șase decenii, apârând în zeci de filme.

Cele mai recente apariții ale sale: show-ul de succes al celor de la HBO - Big Love și noua serie din Twin Peaks. Ultimul său rol în Lucky va putea fi văzut pe finalul acestei luni.





Cel mai recent film al său, "Lucky", despre un ateu care începe să se împace propria soartă, urmează să fie lansat de Magnolia pe 29 septembrie.

Prieten bun cu Jack Nicholson, Sean Penn şi Marlon Brandon, Harry Dean Stanton a colaborat cu regizori mari, ca Martin Scorsese ( The Last Temptation of Christ, Ultima ispită a lui Iisus, 1088) şi Francis Ford Coppola (One from the Heart, 1982; The Godfather, Naşul, 1972 ).

Un excelent cântăreţ la armonică, îi plăcea să cânte blues cu Bob Dylan şi Kris Kristofferson, precum şi repertoriul mariachi pe care l-a cântat până la sfârşitul vieţii sale.