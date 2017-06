Donald Trump nu i-a cerut loialitate lui James Comey, afirmă avocatul personal al președintelui SUA

Donald Trump nu i-a cerut vreodată "loialitate" lui James Comey, a afirmat joi avocatul personal al președintelui Statelor Unite, la finalul audierii fostului director al FBI în fața Congresului, transmite AFP.

"(...) În final, Comey a confirmat public ceea ce i-a spus președintelui în privat: președintele nu a făcut obiectul unei anchete în cadrul investigației asupra unei posibile interferențe ruse (în alegerile din 2016)", a spus Marc Kasowitz, într-o conferință de presă.

Acesta s-a sprijinit pe unele declarații ale fostului șef al FBI favorabile clientului său, dar a și contestat altele.





"Atât pe fond, cât și pe formă, președintele nu i-a spus vreodată domnului Comey: 'Am nevoie de loialitate, mă aștept la loialitate', a afirmat avocatul, reluând cuvintele acestuia din urmă.

Marc Kasowitz a asigurat totodată că Donald Trump nu i-a cerut sau sugerat lui James Comey să pună capăt unei investigații împotriva cuiva.

Avocatul personal al lui Trump a evocat de asemenea eventuale consecințe de ordin legal pentru fostul director al FBI, care a dezvăluit că a scurs către presă însemnările sale privind întâlnirile cu președintele american.

Evocând divulgarea "neautorizată" a acestor informații, el a subliniat că ține de autoritățile competente să determine dacă aceste elemente vor face obiectul unei urmăriri penale.

James Comey a recunoscut joi de a fi organizat el însuși, după demitere, scurgerile către presă a însemnărilor sale privind întâlnirile cu președintele Trump cu scopul de a provoca o anchetă independentă asupra ingerințelor ruse în alegeri.

"Am cerut unuia din prietenii mei să remită conținutul notelor mele unui jurnalist. Nu am făcut-o chiar eu din diferite motive, dar am făcut-o pentru că m-am gândit că aceasta ar impulsiona nominalizarea unui procuror special" independent, a povestit Comey.

