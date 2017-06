Donarea sângelui, consolidarea societății

Pe 14 iunie, anual, se marchează Ziua Mondială a donatorului de sânge. Ministerul Sănătății și Centrul Național de Transfuzie a Sângelui au organizat mai multe puncte de recoltare a sângelui în diferite orașe ale țării. Majoritatea dintre ele au funcționat cu mult peste program și sălile au fost mereu neîncăpătoare. Responsabilii de la Centru spun că donările voluntare reprezintă 85 la sută din numărul total de donări din țară, în timp ce oamenii au fost fericiți să împartă din sângele lor ca să salveze vieți.

Ziua Mondială a donatorului de sânge s-a desfăşurat în acest an sub genericul „Cum poți ajuta? Donează sânge! Donează acum! Donează sistematic!” şi a avut drept scop conştientizarea importanţei actului donării benevole de sânge şi atragerea atenţiei populaţiei asupra acestui important domeniu al sănătăţii publice.

Silvia Roșca, vicedirectoarea Centrului Național de Transfuzie, povestește despre ce se întâmplă cu sângele care a fost recoltat miercuri. Potrivit specialistei, după colectarea întregii cantități de sânge, acesta este dus la un centru unde se desfășoară procesul tehnologic conform normelor. „Are loc divizarea acestuia în componente sangvine și ulterior se face testarea sângelui care mai apoi ajunge la pacient. Sângele este ceva natural, e un lichid care poate fi obținut exclusiv în urma donării sângelui de către persoanele fizice. Există patologii sau stări de urgență care, pentru a salva viața omului, este neapărat nevoie de transfuzia componentelor sangvine. Prin urmare, fiecare cetățean trebuie să fie responsabil pentru sănătatea poporului”, a declarat funcționara pentru ziarul TIMPUL.



„Gestul nostru salvează multe vieți”





Unul din punctele de recoltare a sângelui a fost Pretura sectorului Ciocana din Chișinău. După ușa Preturii, nu mai era loc să calci la câtă lume voia să facă un bine.

Igor Bolgari este un tânăr de 31 de ani care demult a pierdut numărul donărilor de sânge. A făcut-o și de Ziua Mondială a donatorului de sânge. „Gestul nostru salvează multe vieți. Am început să donez atunci când unor prieteni le trebuia grupa a patra de sânge. Ziua de astăzi amintește oamenilor că trebuie să ne ajutăm unii pe alții”, spune bărbatul, în timp ce flutura în mână o diplomă pentru donare voluntară de sânge.

Altcineva a venit să doneze o picătură de sânge pentru copiii bolnavi oncologici. Ala Popa spune că nu poate rămâne indiferentă, întrucât a avut nevoie și ea cândva de sânge când a fost operată. Calmă, binedispusă, fără urmă de frică, femeia spune că vrea să salveze vieți în așa mod. „Alți oameni au sărit în ajutor și acum vreau să-l întorc. Nu putem fi indiferenți”.

Un grup de profesori de la Școala Profesională nr. 7 din Chișinău au venit împreună cu elevii lor. Profesorul Nicolae spune clar și concis: „Donezi sânge și salvezi vieți”, adăugând că i s-a întâmplat și rudelor lui să aibă nevoie de sânge. „Este bine să se formeze o bază de sânge, să se depoziteze undeva și, în caz de nevoie, să fie folosit. Astfel de evenimente trebuie să se desfășoare în mai multe zile, și nu doar o dată pe an, pentru că mulți oameni vor să ajute. Sunt persoane care ar dori să ajute, dar nu știu unde să se adreseze”, a declarat dascălul pentru ziarul TIMPUL.

Persoanele care împărțeau pungi cu alimente sunt angajatele Preturii Ciocana. Mihaela spune că instituția oferă câte un borcan de dulceață, suc, napolitane, două ciocolate, biscuiți, înghețată și câte un prânz în valoare de 65 de lei la un restaurant din Capitală. Reprezentanții Centrului de Transfuzie a Sângelui le-au dat apă, o cană și două zile libere de la serviciu. Mihaela se bucură de faptul că donarea de sânge se desfășoară la locul ei de muncă, întrucât, în alte zile nu ar găsi timp să se deplaseze în alte locuri și să o facă. „Am donat anul trecut, donez sânge și anul acesta. E un bine pe care îl poți face altei persoane, chiar dacă nu o poți cunoaște”, spune lucrătoarea Preturii.

Totuși, din cauza numărului mare de oameni interesați în donarea de sânge și pentru că lipseau pungile în care se colectau sângele, la Palatul Național „Nicolae Sulac” s-a început scandalul. Era trecut de ora 16, cu mult mai târziu decât ora planificată de închidere, dar oamenii încă așteptau în număr de peste 150. S-au terminat și pungile în care se colecta sângele, moment în care s-a început scandalul și revolta împotriva unei proaste organizări a evenimentului. „Când omul vrea să doneze sânge, o face benevol, dar când mai așteaptă câteva ore și, pe deasupra, se mai termină pachetele în care se colectează sângele, e dezorganizare totală! Mai mult decât atât, erau niște cozi imense. În Republica Moldova dacă nu există coadă, ceva nu funcționează bine”, a declarat Maria, profesoară la un liceu din Capitală.

În Republica Moldova, necesităţile hemotransfuzionale sunt acoperite integral, fiind colectate, anual, de la circa 80 mii de donări. Ele asigură asistenţa la peste 130 mii de bolnavi. Astfel, în perspectivă, Ministerul Sănătăţii, îşi propune drept obiectiv să sporească anual, cu cel puţin 5 la sută, numărul donărilor voluntare. Comparativ cu anul 2007 numărul donărilor de sânge voluntare s-a majorat de trei ori.

Centrul Național de Transfuzie a sângelui recomandă ce trebuie să faceţi înainte, în timpul şi după donare.

Înainte de donare:

În timpul donării:

După donare:

Odihniți-vă bine în noaptea de dinaintea donării. Mâncați ceva ușor înainte de donare. Consumați mai multe lichide pentru a înlocui volumul pe care îl veți dona. Evitați însă ceaiul, cafeaua sau alte băuturi ce conțin cofeină. Consumați alimente bogate în fier – carne roșie, pește, ficat, fasole, cereale îmbogățite cu fier, stafide sau prune.Evitați mâncărurile grase ca hamburgerii, cartofii prăjiți ori înghețata înainte de donare. Testele pentru infecții făcute asupra sângelui donat, pot fi afectate de grăsimi – lipide – ce apar în sânge la câteva ore după ce au fost consumate mâncărurile grase.Purtați haine cu mâneci care se pot ridica ușor mai sus de cot. Relaxați-vă!

Imediat după donare puteți servi un sandviș și un suc dacă simțiți nevoia. Rehidratați-vă consumând lichide. Dacă vă simțiți amețit, întindeți-vă, preferabil cu picioarele mai sus, până când senzația trece. În cazurile rare când mai au loc ușoare sângerări după îndepărtarea bandajului, apăsați locul respectiv și țineți brațul ridicat timp de 3-5 minute. Dacă apar sângerări sau vânătăi sub piele, aplicați comprese reci pe locul respectiv în primele 24 de ore.

Bucurați-vă de senzația ce apare atunci când realizaţi că e posibil să fi salvat chiar și trei vieți numai cu o singură donaţie de sânge.

Ce trebuie să cunoască persoanele care pot fi donatori de sânge

Persoanele care vor să doneze sânge urmează un control medical bazat pe trei examene prin care se stabilesc contraindicațiile. Aceste contraindicații pot fi: absolute (din cauze care exclud definitiv pe individ de la donare, cum sunt hepatita, tuberculoza, sifilisul, rezecarea stomacului, maladia mitrală, cancerul operat și vindecat etc.), relative (din cauze care pot fi variabile, cum este tensiunea arterială de o anumită valoare, care poate ulterior scădea, greutate ponderală sub 50 kg, care ulterior poate creste etc.) și temporare (din cauze care țin de anumite fenomene ciclice, cum sunt perioada menstruală, sarcina, alăptarea, precum și o stare febrilă provocată de o viroză respiratorie trecătoare etc.).Donarea de sânge este permisă numai persoanelor în stare de sănătate, între 18 și 60 de ani, celor care nu au valorile tensiunii arteriale peste 180 mm Hg sau sub 100 mm Hg, femeilor în afara sarcinii sau a lăuziei, celor ce nu manifestă stări emoționale exagerate, teama persistentă față de actul donării sau o stare de oboseală, nu au consumat alcool sau o masă bogată în grăsimi înainte de a se prezenta la recoltare, au de la ultima donare de sânge minimum 60 de zile, nu au avut în ultimul timp pierderi de sânge și nu au fost supuși unor intervenții chirurgicale.

Dacă doriți să donați sânge, trebuie să faceți o programare online pe site-ul cnts.md sau mergeți direct la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui sau în spitalele din raioane. Pentru mai multe detalii, telefonați: 022 10 90 55.