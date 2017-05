Dorin Chirtoacă a autorizat construcția unei benzinării în PMAN

În Piața Marii Adunări Naționale, dar și lângă Arcul de Triumf vor fi construite două stații Peco ale companiei Rompetrol. Miercuri, 17 mai, primarul orașului Chișinău a semnat autorizația de construcție a lor.

Decizia a fost luată în urma evenimentelor din luna mai care au avut loc în PMAN. Potrivit edilului, arenda spațiului aduce prea puțini bani în bugetul Primăriei.

„Toate concertele și toate protestele le veți putea face de azi înainte pe strada pietonală. Construcția benzinăriilor are și va avea loc după legislația actuală. Ele vor aduce cel puțin 100 de milioane de lei pe an în bugetul Chișinăului, or, vor putea acoperi o treime din deficitul bugetar prevăzut pentru anul 2017”, s-a justificat funcționarul.





Tradițional, Ion Ceban, consilier municipal din partea fracțiunii socialiștilor, a făcut scandal la ședința Primăriei. „Așteptăm listele anti-Chirtoacă. Chiar de azi începem colectarea semnăturilor pentru referendum. Pseudoprimarul a autorizat construcția benzinăriilor în centrul Chișinăului, lângă un parc, și mai ales în Piața Marii Adunări Naționale care este un simbol național. Oare nu e destul că în orașul acesta benzinăriile răsar ca ciupercile după ploaie? Dacă nu vom reuși să-l alungăm pe Chirtoacă prin referendum, se va „ocupa” Plahotniuc de el”, a declarat Ion Ceban.

În replică, primarul Chirtoacă i-a sugerat lui Ion Ceban să se ducă în… Moscova, împreună cu președintele Igor Dodon. „Ion Ceban este un provocator. Face tot ce îi cere Dodon, cum Dodon îndeplinește poruncile lui Putin. E mâna Moscovei. Dar de Plahotniuc eu nu mă tem. Îl paște Biroul Federal de Investigații. El se declară proeuropean și proamerican, însă, deocamdată, beneficiază de pe urma activității lui Dodon și a socialiștilor, iar recent au făcut un compromis larg în Parlament, votând schimbarea sistemului electoral din proporțional în mixt. E o problemă de democrație chiar. Nu mai vorbesc de afacerile ilegale pe care le administrează”, a explicat edilul Capitalei.

La finalul ședinței municipale, consilierul socialist a amenințat că va sesiza Inspectoratul de Poliție, Inspectoratul Ecologic de Stat și Inspectoratul de Stat în Construcții, dar și CNA.

Autor: Mihai Motorewici

Acest articol este un pamflet și trebuie tratat ca atare.