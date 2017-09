Dorin Chirtoacă, aflat în arest la domiciliu, și-a exprimat nedumerirea în legătură cu organizarea unui referendum de demitere a sa din funcția de primar al capitalei.

„Asadar, referendum!

Vopseam astazi usa de la intrare, ultima ce mi-a ramas din reparatia de la casa parinteasca, si am aflat ca, pe langa arest si suspendare, avem si referendum. Deci suntem in campanie electorala, sau cum? Inseamna ca trebuie sa pot sa merg sa ma intalnesc cu alegatorii sau raportul pentru 10 ani de activitate o sa-l dau de aici pe pe varful casei de la Colonita pentru gainile, cainii si pisica din curte? Am spus de prin iunie ca s-ar putea ca dosarele sa fie un fel de "pregatire" pentru referendum. Bine, astazi terminam vopsitul si la subiect revenim zilele viitoare. Dar panou electoral avem deja, daca ceva!

Cateva precizari totusi:

1. Este cinic sa pui referendului de ziua de nastere a domnului Mihai Ghimpu. Cineva doreste sa-i faca un cadou? Aceasta denota nimicnicia si josnicia celor care l-au pus la cale, l-au trambitat, l-au trecut prin judecati si CMC, iar in acelasi timp confirma ca scopul lor este unul meschin si nu de a apara interese locuitorilor Chisinaului!

2. Conform regulilor democratiei, in caz de esec cei care au initiat referendumul, au semnat primii in fata primariei, au votat pentru acesta in CMC, dar si cei care l-au regizat, toti in mod normal, trebuie sa-si depuna demisia de onoare pentru risipa de bani publici, pentru deranjarea inutila a cetatenilor si pentru blocarea activitatii primariei in ultimii doi ani. O sa o faceti?”, a scris nedumerit Chirtoacă pe pagina sa de facebook.

Timpul reamintește că, astăzi, în cadrul ședinței primăriei, s-a decis organizarea unui referendum pentru demiterea lui Dorin Chirtoacă, care va avea loc pe 19 octombrie.





Timpul.md