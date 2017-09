Dorin Chirtoacă o critică DUR pe Maia Sandu: De unde ați luat că Unirea a fost impusă acum 100 de ani

Într-o intervenție pe facebook, primarul suspendat al Chișinăului o atacă dur pe Maia Sandu, ca urmare a declarațiilor sale despre faptul că „Unirea trebuie făcută democratic, nu impusă, așa cum a fost făcută altădată”.

„Doamna Sandu,

de unde ati luat ca Unirea a fost impusa acum 100 de ani, si ca este nerealista astazi??? Rezulta ca ocupatia din 1812 si 1940 au fost de buna voie?

Alo, Ministerul Educatiei, fara suparare, dar cum sa va intelegem, in cadrul unei emisiuni ati spus ca daca s-ar organiza un referendum (ca tot e la moda referendumul acuma), ati vota pentru Unire, iar acum cateva zile ati spus ca: "Unirea poate fi doar o decizie democratică, a oamenilor care locuiesc pe acest teritoriu, și nu impusă sau făcută așa cum s-a întâmplat altă dată”.

De unde ati luat ca a fost impusa? Poate ne uitam impreuna prin cartile de istorie? Sau mergem in audienta la Regele Mihai, Casa Regala, Academia Romana sau chiar a RM, de Facultatile de Istorie nu mai vorbesc?

Unirea a avut loc pentru ca inca de la 1848 (ca sa nu mai vorbim de Mihai Vieazul si anul 1600), floarea natiunii de atunci in frunte cu Balcescu, apoi intelectualitatea, "Junimea", prin Alecsandri, Eminescu, clasa politica prin Kogalniceanu, Cuza, Bratienii, Iorga s.a, Casa Regala prin Regele Carol I, Regele Ferdinand, dar mai ales prin Regina Maria (bunica Regelui Mihai) - au avut ca scop clar sa realizeze ceea ce s-a numit "visul de aur" de milenii al tuturor romanilor, sa locuiasca in aceeasi Tara - Romania Mare!

Unirea a fost posibila pentru ca a dorit-o poporul roman, iar conducatorii de atunci nu au ignorat acest ideal, ci l-au pus in valoare.

Unirea a fost posibila pentru ca in primul razboi mondial, Romania a fost de partea Antantei, iar la Conferinta de Pace de la Paris, la masa de negocieri, Romania a fost de partea invingatorilor http://www.istorie-pe-scurt.ro/regina-maria-si-conferinta-…/.

Sa fie clar, Regina Maria este mama Romaniei Mari! Iar prin carisma si personalitatea ei a reusit sa se impuna ea in fata Europei si sa obtina recunoaşterea României Mari!





Unirea a fost posibila si datorita legaturilor de rudenie ale Reginei Maria: verisoara dreapta cu Regele Marii Britanii, George al V-lea si cu Tarul Rusiei, Nicolae al II-lea.

Iar unii din acest popor care era sub jugul a doua imperii, austro-ungar si tarist, iar pana la 1877 si otoman, nici pana in ziua de azi nu au inteles si nu inteleg cine le-a vrut binele si cine le face rau, dovada ca Regele Mihai, in loc sa fie Sef de stat astazi, este in conitnuare in exil in Elvetia.

Asemenea afirmatii doar seamana confuzie in mintea poporului ratacit, spalat pe creier de propaganda comunista si toarna apa la moara socialistilor, comunistilor si a altor stalinisti. Ati mai turnat odata apa la moara lor la alegeri prin greseala care a influentat alegerile in mod sigur cu "marul otravit", de ce o faceti din nou?

Idealul Unirii, ramane a fi alaturi de credinta si limba romana, unul din pilonii pe care se tine existenta noastra ca popor in Europa si in lume. Si daca vrem sa fim respectati vreodata trebuie sa luptam pentru Unire, pentru ca in Uniunea Europeana nu traiesc legume sau roboti, ci natiuni, natiuni cu radacini si identitati puternice, natiuni care concureaza intre ele, care sunt gata sa primeasca in randul lor natiuni la fel ca ele si care promoveaza in mod unit aceasta diversitate si acest mod de viata in toata lumea!

Idealul Unirii este cel care va duce Republica Moldova spre Uniunea Europeana, iar in cadrul UE vom avea posibilitatea sa alegem intre modelul Austria - Germania sau Germania - Germania (RDG + RFG). Desi drumul scurt de integrare in UE este anume Unirea!

Oricat de greu ar fi, Unirea trebuie promovata si nu lovita!”, a scris Chirtoacă pe pagina sa de facebook.

Reamintim că Maia Sandu, într-o emisiune televizată, s-a declarat sceptică în privința realizării unei Uniri cu România, declarând-se reticentă în această privință.

