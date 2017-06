Dorin Chirtoacă RĂMÂNE în arest

Instanța de judecată a prelungit mandatul de arest la domiciliu pentru primarul general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, pentru încă 25 de zile. Decizia a fost adoptată cu puțin timp în urmă de magistrații Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).







„Nu am făcut niciun fel de trafic de influență, nu am făcut altceva decât să-mi îndeplinesc îndatoririle de serviciu. Conștiința mea este curată (...) Nu am comis niciun fel de fapte ilegale. Nu am denunțat pe nimeni și nici nu am pe cine denunța”, a declarat Dorin Chirtoacă jurnaliștilor după afalare deciziei.

Reamintim că edilul Capitalei este învinuit în dosarul parcărilor cu plată, proiectul care porivit anchetei l-a semnat ilegal. Astfel, primarul urma să obțină ilegal o sumă impunătoare de bani.





Timpul.md