Dosarul Băsescu vs Dodon / Avocatul: cetățenia a fost retrasă arbitrar și strict pe motive politice

Reprezentanții președintelui Igor Dodon și a fostului președinte al României Traian Băsescu au fost audiați azi în cadrul examinării în fond a dosarului care se afla pe masa judecătorilor. La ședința următoarea vor fi ascultate pledoariile părților și urmează să fie ulterior emisă și o decizie, transmite deschide.md



Avocatul fostului președinte al României, a declarat presei că astăzi a fost depusă o cerere pentru a fi anexate noi probe la dosar și anume declarații ale președintelui Igor Dodon.

„Astăzi a avut loc examinarea cauzei în fond. Instanța a audiat părțile. A fost depusă o cerere prin care am solicitat administrarea unor noi probe care au apărut între timp. Este vorba despre declarații din partea lui Igor Dodon în privința motivelor de retragerii a cetățeniei lui Traian Băsescu. Aceste declarații arată că cetățenia a fost retrasă arbitrar și strict pe motive politice, pentru că nu au venit autoritățile specializate competente care să vină cu această propunere aș cum este corect din punct de vedere legal. Domnul Dodon a solicita acest lucru imediat ce a venit în funcție”, a declarat avocatul Andrei Bivol.





De cealaltă parte, reprezentantul președinției spune că avocații se bazează pe declarații politice și că nu vin argumente juridice.

„Indiferent de declarațiile președintelui Dodon, noi am prezentat probe iar apărarea domnului Băsescu politizează subiectul pentru că alte argumente juridice nu au. Noi am prezentat că domnul Băsescu se afla sub urmărire penală în calitate de suspect la momentul pretinderii cetățeniei R. Moldova. Faptul că dumnealor au prezentat un cazier judiciar din România care nu reflecta calitatea de suspect se explică prin faptul că legea română nu prevede posibilitatea înscrierii a acestor calități de suspect în cazier”, a declarat Maxim Lebedinschi.

Amintim că Curtea Constituțională a Republicii Moldova nu a admis sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate în cazul Dodon - Băsescu când președintele Igor Dodon a semnat un decret de retragere a cetățeniei fostului președinte al României. Astfel dosarul urmează a fi examinat în ordine ierarhică începând cu prima instanță.



După ce avocatul fostului președinte al României, Traian Băsescu a cerut Curții Constituționale ca dosarul să fie examinat de magistrații de la Curtea Supremă de Justiție, motivând că judecătorilor din prima instanță și de la Curtea de Apel li s-ar fi transmis anumite mesaje precum că Igor Dodon este cel care semnează decretul de numire, avansare sau de demitere din funcție.

Unul dintre primele decrete semnate de Dodon în postura de președinte a fost retragerea cetățeniei R.Moldova lui Traian Băsescu. Potrivit Președinției, ex-președintele român nu și-ar fi prezentat cazierul juridic atunci când a depus cerere de solicitare a cetățeniei. Or potrivit consilierului prezidențial, Maxim Lebedinschi, la acea vreme ex-președintele român era vizat în câteva dosare penale, iar Președinția consideră că el a încercat să oculteze această informație.

deschide.md