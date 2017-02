Dovada ca laptele matern e cel mai puternic antibiotic pentru bebeluși

Nu exista antibiotic mai puternic pentru bebelusi decat laptele matern. Pana la 6 luni, cei mici au voie sa consume doar lapte matern, intrucat acesta contine toti nutrientii si vitaminele de care un copil are nevoie pentru a se dezvolta sanatos.

O studenta britanica de la Devon College a realizat un experiment dupa ce a nascut pentru a dovedi ca laptele matern este mai puternic decat orice medicament. Vicky Green (31) a publicat pe Facebook o fotografie care confirma tot ce se banuia despre puterea alaptarii.

Experimentul care confirma tot ce stiam despre laptele de mama

Anticorpii pe care laptele dat de mama ii are imbunatatesc sistemul imunitar al bebelusilor. Acestia combat infectiile si ii tin la distanta de virusi si bacterii.





Postarea lui Vicky a strans peste 17.000 de likeuri, iar 23.000 de persoane au impartasit-o.



„Sunt studenta in primul an la biologie si am facut acest experiment pentru proiectul meu de cercetare in microbiologie. Prima mostra (BmA) provine de la o mama care isi alimenteaza bebelusul de 15 luni, iar a doua (BmB) provine de la o mama care isi alimenteaza copilul in varsta de 3 ani. Sunt atat de mandra! In imagine puteti vedea 9 capace care contin bacteria M. Luteus.

Petele albe din aceste mici discuri sunt mostrele laptelui matern. Daca va uitat la spatiul din jurul capacelor, veti observa ca proteinele din laptele matern au inhibat aproape complet