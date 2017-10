DOVADA că Natalia Morari minte și că TV8 are datorii la capitolul achitarea drepturilor de autor

Prezentatoarea postului TV8 Natalia Morari minte atunci când spune că societatea care deține postul ANALITIC-MEDIA GRUP a achitat taxele pentru utilizarea drepturilor de autor către 2 organizații deținătoare a acestor drepturi. Într-un comunicat de presă semnat de AO „Oficiul Republican al Dreptului de Autor” (ORDA) și AO „Asociația Națională „Copyright”, organizațiile dezmint faptul că ar fi primit vreun ban de la compania deținătoare a postului TV7/TV8 pentru utilizarea drepturilor de autor, așa cum declară Morari.



„Asociaţia Obştească Oficiul Republican al Dreptului de Autor (ORDA) și Asociaţia Obştească Asociația Națională „Copyright” dezminte informațiile prezentate în cadrul emisiunii „Politica” de Natalia Morari, precum că, SA „ANALITICMEDIA-GRUP”- deținător al postului TV8 ar fi achitat vreo remunerație pentru valorificarea drepturilor de autor și conexe în beneficiul ORDA și AN „Copyright”. ORDA și AN „Copyright” sunt singurele asociații din Republica Moldova, autorizate pentru colectarea remunerației și eliberarea licențelor utilizatorilor pentru valorificarea drepturilor de autor și conexe. Declaram că în anul 2017 n-a fost obținută nici o licență din partea SA „ANALITICMEDIA-GRUP”, deținător al postului TV7 / TV8 și nu a fost achitată nici o remunerație pentru membrii acestora. Toate afirmațiile și declarațiile făcute de Natalia Morari, precum că remunerația pentru valorificarea drepturilor de autor a fost achitată pentru membrii ORDA și AN „Copyright” sunt false și au drept scop manipularea opiniei publice”, se spune în comunicatul emis de către cele 2 organizații.

Mai mult, ORDA și AN „Copyright” susțin că au fost nevoite să atace în judecată Analitic-Media Grup, după ce societatea a ignorat de mai mult timp solicitările și somațiile de a achita taxele pentru utilizarea drepturilor de autor.





„La toate cererile și somațiile noastre niciodată nu am primit nici un răspuns din partea acestora și nimeni nici nu a încercat măcar să ia legătura cu asociațiile obștești pentru a clarifica situația, deși am informat continuu conducerea postului TV7 / TV8 despre ilegalitățile pe care le comit. Fiind ignorate toate demersurile noastre, precum și din lipsa de orice dorință și inițiativă de a soluționa amiabil această situație de încălcare a drepturilor de autor și conexe, am fost nevoiți să recurgem la singura cale legală - să depunem o cerere în instanța de judecată”, se mai spune în comunicat.

Suma pe care cele două organizații neguvernamentale încearcă să o obțină de la postul TV la care activează Natalia Morari este de 1,2 milioane de lei pentru drepturi de autor și conexe.

Timpul.md