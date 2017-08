Duelul Halep - Sharapova are ecou în presa internațională: ”Unul dintre cele mai așteptate meciuri din primul tur din istorie”

După tragerea la sorți a tablourilor principale de la US Open, majoritatea publicațiilor internaționale s-au concentrat pe mult așteptatul duel dintre Simona Halep și Maria Sharapova, din primul tur al turneului.

”Simona Halep o va întâlni pe Maria Sharapova într-un meci care promite să fie o întâlnire dramatică în primul tur la US Open. A doua favorită n-a bătut-o pe oponenta sa din Rusia, care a revenit în acțiune după o accidentare”, au scris, în primul rând, cei de la WTA.

”Halep - Sharapova deschide o tragere la sorți neanticipată la feminin”, titrează site-ul oficial al turneului, care apoi continuă: ”De ce sfertul favoritei numărul 2 e cel mai interesent? Pentru că a doua favorită a picat în turul al doilea cu unul dintre cele mai nume din sportul feminin. Simona Halep o va întâlni pe Maria Sharapova, campioana din 2006 și beneficiara unui wild card în unul dintre cele mai anticipate meciuri din primul tur din istorie”.





”Un meci de primul tur care îți dă sentimentul unei semifinale, un contrast minunat de stiluri cu o Sharapova înaltă de 1,88 metri, care lovește puternic și una dintre cele mai determinate și mai talentate jucătoare, Simona Halep (1,68 m). Cea mai mare întrebare e legată de starea de sănătate a Sharapovei. E a jucat doar un meci din luna mai, abandonând la Stanford, după victoria cu Jennifer Brady, din primul tur”, mai scrie pe usopen.org.

”Primul meci al Mariei Sharapova în mai mult de un an și jumătate la un turneu major va fi împotriva favoritei nr. 2 Simona Halep la US Open”, remarcă și tennis.com.

”Maria Sharapova a picat cu Simona Halep, cap de serie nr. 2, în primul tur la US Open, turneu care va începe luni. Apariția de la Flushing Meadows va fi prima pentru Sharapova la un turneu major după Australian Open din ianuarie 2016, atunci când a fost testată pozitiv. Ea nu a primit apoi wild card la Open-ul Francez din acest an și a renunțat la calificările de la Wimbledon din cauza unei accidentări. Sharapova a câștigat toate cele șase meciuri împotriva româncei Halep, care a fost finalistă la Roland Garros, în acest an”, comentează The Guardian.

”US Open 2017 ne-a oferit un adevărat șoc încă din primul tur între Simona Halep și Maria Sharapova. Tragerea la sorți a avut câteva surprize pentru capii de serie, mai ales pentru Simopna Halep”, scrie și pe site-ul francezilor de la L'Equipe.

”Simona ar putea profita de revenirea Sharapovei. Rusoaica s-a întors în luna aprilie, iar de atunci nu a reușit rezultate importante. Ea a lipsit de la trei dintre ultimele ediții de la US Open, iar, în 2014, la ultima apariție, a fost eliminată în optimi”, notează și cei de la SuperSport.