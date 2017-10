După ce a cucerit întreaga lume, Atlasul frumuseții, minunatul album foto al Mihaelei Noroc, va apărea și în română

Atlasul frumuseții este un proiect foto minunat și extrem de îndrăzneț: o cartografiere a frumuseții feminine din cât mai multe țările de pe această planetă. Mihaela Noroc este cea care a reușit să facă acest lucru, după patru ani și 50 de ţări străbătute.

Presa din toată lumea i-a lăudat proiectul, având sute de apariţii în presa din toată lumea. În format fizic, Atlasul frumuseții a apărut mai întâi la edituri prestigioase din afara țării, dar în luna noiembrie „Atlasul frumuseţii. Femeiile lumii în 500 de portrete”, de Mihaela Noroc, va apărea și în română, la editura Humanitas.

Pagina de Facebook a Atlasului are peste un milion de fani, iar printre cei care au prezent minunatele fotografii ale Mihaelei Noroc se numără Oprah Winfrey, CNN, The Wall Street Journal, The Guardian, Time, Forbes, Elle, RAI, SKY News etc.





Astfel, Atlasul frumuseții a devenit cel mai mediatizat proiect artistic creat de un român al zilelor noastre.

Sursa: Noizz.ro