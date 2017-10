După ce a fost controlată și bătută de soțul ei, a decis să publice mesajele pe care le primea de la el

O femeie a făcut publice pe Internet mai multe mesaje primite de la soțul său, care o abuza. Mesajele, publicate pe o rețea de socializare, au stârnit furie și alte emoții puternice în rândul utilizatorilor și au devenit rapid virale.



Iată povestea femeii, așa cum ea însăși a relatat-o, după o lungă perioadă de abuzuri fizice, psihice și sexuale:

“Fostul meu soț era un bărbat bun și iubitor. A fost așa până în momentul în care eu am slăbit 35 de kilograme și m-am angajat. Din acel moment a început să spună că îl înșel, că am slăbit pentru a putea să-mi găsesc alți bărbați, că îmi cumpăr haine noi doar ca să mă laud că am slăbit și pentru ca bărbații să se uite mai mult la mine.