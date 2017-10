După ce l-a numit „tâmpit” pe Trump, șeful diplomației SUA are zilele numărate în administrație

Secretarul american de Stat Rex Tilerson pare a fi la un pas de a părăsi administrația Donald Trump. În vreme ce nu a fost vreodată pe deplin integrat în echipa lui Trump, Tillerson se află acum într-o poziție și mai fragilă după relatările privind cuvintele grele pe cvare le-a aruncat în direcția președintelui în vara acestui an.

Surse în relație cu administratia Trump consideră că încercarea lui Tillerson de a-l convinge pe președinte de loialitatea și compatibilitatea sa este tardivă. Incă de la inceputul mandatului sau s-a speculat ca secretarul de stat, Rex Tilerson nu va ocupa pozitia timp indelungat. Acum zvonurile au reaparut, notează Radio Europa Liberă

Secretarul de stat a declarat miercuri ca va ramine in functie cât timp presedintele Trump isi doreste. La rândul sau, președintele si-a exprimat „increderea deplina” in secretarul sau de stat.





Discuțiile privinde posibila plecare a lui Tillerson au apărut după degroparea unei informații mai vechi potrivit căreia, intr-o intilnire la Pentagon, la un moment dat, Tillerson l-ar fi caracterizat pe presedinte – intr-o traducere aproximativa – „tâmpit”. Intrebat in legatura cu stirea respectiva, secretarul de stat a spus ca nu ia in considerare astfel de vorbe, dar fara sa nege explicit informatia.

Dar 19 surse care sint sau au fost in administratia Trump au declarat ca incercarea lui Tillerson de a-l convinge pe Trump de loialitatea si compatibilitatea sa este tardivă. Acestia sustin ca in relatiile dintre cei doi s-a produs o ruptură care nu poate fi remediata si va duce – mai devreme sau mai tirziu – la plecarea lui Tillerson.

Luni de zile presedintele a fost deranjat de abordarea traditională oferita de secretarul de stat in crize de la Iran, incalzirea globala sau Corea de Nord si frustrarea secretarului de stat ori de cite ori sfatul sau era nesocotit.

Pe de alta parte, Tillerson, fost sef la Exxon Mobile nu este obisnuit sa se supuna capriciilor unui líder care conduce tara intr-o maniera impulsiva.

Senatorul republican Bob Corker apreciaza ca Tillerson este intr-o situatie dificila, fiind – crede senatorul – unul dintre putinii oficiali ai administrastiei care nu permite instaurarea haosului.

In ultima vreme Casa Alba si Departamentului lui Tillerson au avut diferente de abordare cu privire la política in Afganistan si chestiuni minore, cum ar fi ca Tillerson nu are obiceiul sa sune inapoi, cind este cautat si nu poate vorbi la telefon.

La sfirsitul saptaminii, presedintele a afirmat pe tweeter ca secretarul de stat isi pierde timpul, negocind to liderul nord corean Kim Jong Un. Presedintele Consiliului pentru Relatii Internationale, Richard Hass a spus ca Tillerson ar trebui sa demisioneze, adaugind insa ca oricarui inlocuitor ii va fi greu sa reuseasca in functie, in conditiile create de administratia Trump.