E „Miorița” un bun brand de țară? Ce spun experții

Frunza de aproape un milion de euro s-a cam uscat. Am putea arunca în luptă oaia. Este ideea ministrului Turismului, care ar vrea un nou brand turistic. Are şi un susţinător puternic, ministrul Agriculturii, care vine cu argumentele: „Frunza o are toată lumea, dar oi ca în România nu” şi... „Oaia e o statuie vie”.

România e obligată să păstreze frunza ca brand de ţară încă trei ani. Timp suficient pentru ca oaia să prindă puteri şi să îi ia locul. De ce oaia? Fiindcă e „statuie vie”, spune ministrul Agriculturii. Iar colegul de la turism îl completează: e simbol naţional.

„Domnule e un simbol, ne e ruşine cu Mioriţa? Mie nu îmi e ruşine. Nu mai avem simboluri în România? Nu îl avem şi pe Dracula? Îl avem. Nu ne putem folosi şi de acesta şi de simbolul mioriţa, e vreo problemă? Am venit cu o idee, aceea mi-a trecut prin cap la o discuţie principială, nici măcar nu era oficială”, a spus Mircea Dobre, ministrul Turismului.





„Eu zic că este un pas înapoi, adică România ar trebui să se modernizeze”, este însă părerea unui român.

„Cred că ne-ar strica imaginea foarte mult”, spune un altul.

Imediat după anunţul ministrului, oaia a început să zburde pe reţelele de socializare. Mai toţi şi-au imaginat-o cum mănâncă frunza de stejar, brandul de ţară de acum.

Dincolo de glume, specialiştii în comunicare atrag atenţia că oaia - cu trimitere directă la Mioriţa - nu e chiar cea mai inspirată alegere.

„E vorba de ce vindem celor pe care ni-i dorim aici, nu vindem numai pentru români. Nici măcar pentru români nu este o imagine și o poveste foarte veselă. Nu e exact imaginea pe care ne-o doream acum, când ne reafirmăm sau dorim să ne reafirmăm în lume”, spune Anca Nedea Pavel, fost șef ANT.

Asocierea unui astfel de simbol cu România trimite la ideea că suntem o ţară pastorală. Adică exact opusul imaginii pe care vrem să o vindem - aceea a unei societăţi dinamice, în transformare.

„Probabil că singura metodă este asta: să le spunem că sunt proşti. Nu mai trebuie să ne ferim şi este o formă de activism, dacă vrei, social să le spunem: trebuie să vă duceţi la şcoală, să învăţaţi, să citiți”, spune Aneta Bogdan, expert în branding.

„Discuția pe care a avut-o în acel comitet, nu de schimbare a siglei, ci de promovare a unor lucruri foarte cunoscute, cum ar fi Dracula, Miorița și așa mai departe. De aici și până la schimbarea siglei eu zic că e cale lungă”, a fost reacția premierului Grindeanu.

Actualul brand turistic al României a fost realizat în 2010 şi a fost proiectul Elenei Udrea, la vremea aceea în fruntea Turismului. A costat 900.000 de euro. S-au mai dat încă 75 de milioane de euro, bani din fonduri europene, pentru promovare.

Nici atunci nu au lipsit controversele. Presa a scris că frunza folosită ca logo nu este un desen original, ci a fost cumpărată dintr-o bancă de imagini cu câteva sute de dolari.

