Economist rus: Politica economică a lui Trump va lovi puternic Rusia

Ce va însemna pentru Rusia succesul lui Trump? – se întreaba economistul Iakov Mirkin, șeful Sectiei Piete de Capital al Institutului de Economie al Academiei Rusa, într-un comentariu pe Facebook.

Esența politicii sale economice este foarte simpla: ”totul pentru America, interesele americane – pe primul plan. Sa facem din SUA – economia boomului”, – exprima economistul pe scurt doctrina economica a lui Trump.

Cum va face Trump asta?





Pentru început, va obține independența energetică a Statelor Unite. Acest lucru înseamnă că SUA vor înceta să mai fie cel mai mare importator de petrol de pe piața globala. „Nu vor mai depinde de petrolul OPEC și a țărilor ostile SUA” – aceasta va fi sarcina noului președinte al Statelor Unite.

Importurile totale de petrol în SUA reprezinta aproximativ 10% din producția mondială, importurile nete (avand in vedere si exporturile) – 5% (US EIA). Retragerea de pe piață a celui mai mare consumator de petrol va fi un șoc puternic pentru piața de profil.

Dar cum SUA vor deveni independente energetic? Vor elimina toate restricțiile privind producția de petrol in SUA: revolutia șisturilor, petrolul din largul marii, carbune „curat”, cele mai mari rezerve de petrol de pe pamanturile aflate in proprietatea federala, reducere bruscă a reglementarii pietei – totul cu scopul obtinerii de energie low-cost pentru consumatorii din SUA.

Urmarile pentru piata globala nu sunt greu de intrevazut. Statele Unite ale Americii sunt un actor major (25% din PIB-ul mondial, 12% din producția mondială de petrol, mai mult de 20% din consumul de petrol de pe glob).

Cine va suferi? În primul rând Rusia (al doilea producător mondial de petrol), Arabia Saudită, Irak, precum și toate țările OPEC. În Venezuela – cel mai mare furnizor de petrol în Statele Unite – situația va fi tragică. Va avea de suferit și Mexicul. Mai putine resurse financiare se vor scurge și in lumea islamica.

Desigur, între cuvinte și fapte este o mare diferență. Dar Trump are si ideea N2.

Sloganul sau este re-industrializarea SUA, repatrierea industriei americane din Mexic, China și alte țări în curs de dezvoltare. Impozitele, taxele, regimurile comerciale, reglementarile – totul va fi subordonat reindustrializarii SUA.

Atunci când o țară este puternică si ocupa noi poziții pe piata globala, ea devine paznicul comerțului liber. Marea Britanie a facut-o în secolul al XIX-lea, SUA în secolul XX – China astăzi. Atunci când o țară începe să fie depășita, se intoarce in protectionism.

Dar SUA nu sunt doar o țară, ci nucleul economiei mondiale. Consecințele? Încetinirea Chinei și a economiilor asiatice, o mare problemă pentru Mexic și toată America Latină. O problemă și pentru Rusia, furnizor major de materii prime în regiune.

Lumea ar întreba insa dar ce va face Federal Reserve, banca centrală americană? Aceasta este o altă putere în SUA, relativ independenta de președinte.

În cazul în care în SUA are loc un boom economic, Federal Reserve va crește dobanzile în Statele Unite pentru a limita creditul. Așa-numita politica contra-ciclica. Atunci când economia merge rău, Fed o încălzește, când, dimpotrivă, este foarte bine – o tempereaza, ca sa nu derapeze într-o criză. Creșterea dobanzilor Fed va determina în mod automat întărirea dolarului american față de euro și alte monede ale lumii. Tendinta va apasa în jos prețurile mondiale pentru petrol, gaze, metale și produse alimentare.

Ummări pentru Rusia? Scăderea prețurilor mondiale la petrol și alte materii prime (specializari rusesti) și slăbirea rublei sub influența unui dolar mai puternic.

Prețurile sazute la petrol și gaze, ieftinirea altor materii prime, un dolar puternic, încetinirea cresterii Chinei și altor economii asiatice – o realitate cu care se va confrunta Rusia si care ii va pune in pericol creșterea economică, modernizarea, calitatea vieții etc, conchide economistul rus.

