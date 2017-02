Șefa guvernului britanic afirmă că nu a fost informată în avans în legătură cu ordinul lui Trump privind refugiații

Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri că nu a fost informată în prealabil în legătură cu planul președintelui american Donald Trump de a semna, la scurt timp după întrevederea celor doi lideri la Washington, un ordin executiv prin care a fost suspendată timp de patru luni primirea în SUA a refugiaților, relatează Reuters.

Vinerea trecută, noul lider de la Casa Albă a semnat un ordin executiv ce prevede interzicerea intrării pe teritoriul SUA a cetățenilor din șapte state majoritar musulmane — Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria și Yemen — și suspendarea programului SUA privind refugiații, ceea ce a declanșat un val de proteste pe plan intern și internațional.

Răspunzând unei întrebări din partea liderului opoziției laburiste Jeremy Corbyn, premierul May a declarat în parlament: 'Dacă mă întreabă dacă am fost informată în avans în legătură cu interzicerea intrării refugiaților, răspunsul este nu'.





'Dacă mă întreabă dacă am fost informată că ordinul executiv ar putea afecta cetățenii din Marea Britanie, răspunsul este 'nu'. Dacă mă întreabă dacă am fost anunțată în avans cu privire la restricțiile de călătorie, răspunsul este 'toți am știut', deoarece președintele Trump a spus că va face acest lucru în campania sa electorală', a adăugat Theresa May.

AGERPRES.RO