Șeful ANRCETI a demisionat după criticile din partea premierului. Pavel Filip: „Nu înseamnă că problema s-a rezolvat. Cei care mint să poartă răspundere”

Directorul Agenției Naționale pentru Reglementarea în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației a Republicii Moldova, Grigore Varanița, și-a dat demisia. Aceasta a fost aprobată la ședința de astăzi a Guvernului.

Guvernul a acceptat demisia șefului Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, Grigore Varanița. Asta după ce funcționarul nu a asigurat soluționarea problemelor ce țin de calitatea semnalului de telefonie și internet mobil, semnalate anterior de premierul Pavel Filip. Șeful Executivului s-a arătat deranjat de raportul primit de la ANRCETI, menționând că funcționarii din cadrul instituției mint.

„La ședința trecută am solicitat să veniți cu un raport despre tot ce se întâmplă în respectarea condițiilor de licență de către operatorii de telefonie mobilă. Eu am primit acest răspuns de la dvs. Și faptul că astăzi vom aproba demisia directorului agenției nu înseamnă că problema s-a rezolvat. Și o să rog să fie formată o comisie de anchetă și să vedeți și funcționarii care au scris acest răspuns pe ce s-au bazat. Dvs. ați uitat că eu am avut un mandat la Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. Să scrieți minciuni cel puțin nu face față unei agenții”, a declarat Pavel Filip.





Șeful Cabinetului de miniștri a fost indignat de faptul că în raportul primit de la ANRCETI se spune că instituția face constant măsurările necesare, în condițiile în care nu dispune de echipamentul cuvenit, iar Centrul Național pentru Frecvențe Radio a raportat că nu a primit vreo solicitare în acest sens.

„În scrisoarea dvs. scrieți că ANRCETI a monitorizat în permanență respectarea de către furnizori a condițiilor, precum și a analizat corespunderea valorilor parametrilor de calitate șamd. Eu doar cunosc că agenția nu are echipamentele necesare pentru a face acest lucru. Între timp, cât am primit răspunsul, eu am vorbit cu cei de la Centrul Național pentru Frecvențe Radio care nu au fost solicitați anul acesta pentru a face măsurări. Eu am spus și data trecută, nu stați comod în fotoliile de la agenție și vă bazați pe rapoartele prezentate de către operatori. Eu nu am făcut referință la alții care se plâng pe calitatea serviciilor, eu personal pot să vă arăt drumurile pe care cade rețeaua și nu este legătură”, a adăugat prim-ministrul.

Reamintim că în cadrul ședinței Guvernului de săptămâna trecută, premierul a criticat calitatea proastă a semnalului de telefonie mobilă în unele zone din afara Capitalei. Premierul a cerut ANRCETI să monitorizeze respectarea de către companiile de telefonie mobilă a condițiilor prevăzute de licențe.