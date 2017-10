Șeful Comisiei de control a fișierelor de la Interpol, Vitalie Pîrlog: După ce am acces în această funcţie, orice contact al meu cu activitatea de partid, chiar şi cu caracter pur formal, a fost exclus

Fostul ministru al Justiției Vitalie Pîrlog, a oferit un interviu portalului Tribuna. Acesta a povestit cum a ajuns să dețină o funcție înaltă în Interpol – cea de președinte al Comisiei de control a fișierelor. De asemenea, Pîrlog a oferit și o reacție la acuzațiile ce i se aduc în legătură cu obținerea acestei funcții.



„În realitate, nu este nimic senzaţional cu referire la modul în care am ajuns să deţin această funcţie. Eu am avut o activitate anterioară la nivel internaţional, şi aici mă refer în primul rând la activitatea mea la CtEDO. În plus, de când m-am retras în sectorul privat, multe dintre activităţile mele s-au axat pe partea internaţională. Cred că toată această experienţă m-a recomandat.

În context, aş vrea să menţionez că până a ajunge aici, am trecut printr-o procedură riguroasă de selecţie la nivelul INTERPOL, care a presupus interviuri, evaluări, exerciţiul de conformitate în cadrul Comitetului executiv al INTERPOL. În ultimă instanţă, a fost votul propriu-zis în cadrul Adunării Generale a INTERPOL. Mă refer la votul privind calitatea mea de membru al Comisiei.





A fost o cale lungă şi, trebuie să recunosc, am fost plăcut surprins că anume eu, dintre toţi candidaţii, am obţinut cele mai multe voturi. Consider că şi pentru imaginea RM e bine, deoarece, în premieră absolută, un reprezentant al ţării noastre ajunge în această funcţie”, a declarat Pîrlog jurnaliștilor portalului Tribuna.

Fostul ministru a ținut să destructureze acuzațiile care i se aduceau în spațiul public, precum că ar favoriza anumiți actori politici din Moldova. Acesta susține că asemenea afirmații nu sunt reale, ba mai mult, regulile interne ale Interpol sunt atât de stricte, încât nu ar permite favorizarea vreunui actor.

„Astfel de afirmaţii poate face doar cineva care nu mă cunoaşte, nu cunoaşte principiile mele de viaţă şi nici nu cunoaşte specificul activităţii INTERPOL. Înţeleg tentaţia unora de a mă lega de vreo tabără politică, de vreun politician, etc. Dar vă asigur, nimic real la baza unor astfel de afirmaţii nu există. Mai mult decât atât, în cadrul INTERPOL sunt reguli stricte, pe care le urmează cei ce ajung în astfel de funcţii. De aceea, profit de ocazie şi vin cu un apel către persoanele care şi-ar dori să mă vadă eventual implicat în jocuri politice sau urmăresc anumite interese personale sau de grup: Nu încercaţi să mă atrageţi în niciun fel de jocuri şi reglări de conturi, căci nu veţi reuşi! Eu am un mandat clar şi principii de viaţă la fel de clare, de la care nu voi devia niciodată! Mai mult decât atât, în calitatea mea de preşedinte al acestei Comisii, nu mă voi lăsa antrenat în alte polemici, decât cele ce reies din mandatul pe care îl îndeplinesc”, a precizat Vitalie Pîrlog, președintele Comisiei de control al fișierelor din cadrul Interpol.

Pîrlog a mai spus că, potrivit regulilor de funcţionare a Comisiei pe care o conduce, un membru al acesteia nu poate sub nicio formă să participe la examinarea unui dosar pentru care țara din care provine este sursă de date în dosarul contestat de reclamant. Acesta a mai spus pentru Tribuna că nu are planuri legate de politică și nici nu le-ar putea avea, cât timp activează la Interpol. Mai mult, oficialul a precizat că, deși a candidat la precedentele alegeri parlamentare pe lista PCRM, demult s-a distanţat de politică. ”După ce am acces în această funcţie, evident că orice contact al meu cu activitatea de partid, chiar şi cu caracter pur formal, a fost exclus”, a precizat Vitalie Pîrlog.