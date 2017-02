Șeful spionilor estonieni: Militarii NATO să aibă grijă la „capacanele sexuale” întinse de serviciile secrete ruse

Soldații NATO care vor staționa la bazele din statele baltice vor fi supusi unor atacuri din Rusia, care va folosi împotriva lor „un arsenal mare de instrumente” – de la bătăi provocate și șantaj, la spionaj cibernetic și ”capcane sexuale”, a declarat Mikk Marran, șeful Departamentului de Informații al Estoniei (informații externe), într-un interviu acordat ziarului The Times.

Este vorba despre contingentul NATO de 4.000 de militari care va fi desfășurat în cele trei țări baltice și Polonia, în scopul „prevenirii unei invazii ruse de tipul celei din Crimeea”. Potrivit lui Marran, acest pas al NATO „va oferi Moscovei șansa tentanta de a crea o impresie falsă, de agresiune occidentală, prin difuzarea de dezinformari în mass-media pro-Kremlin”, scrie paginaderusia.ro.

În particular, vorbind despre Estonia, Marran a spus că „este vorba despre 800 de soldați britanici”, care vor ajunge în această țară baltică în săptămânile următoare. Potrivit lui Marran, Moscova va încerca să îi discrediteze – va „întinde capcane sexuale, va provoca batai prin pub-uri (pentru a expune soldatii britanici drept batausi) și va depune alte eforturi subversive”.





În plus, „în actiune pot intra hackerii rusi, care sa obtina date pentru șantaj sau trolii – pentru campanii de dezinformare”, a declarat Marran, care a precizat ca Rusia are, in acest sens, un mare arsenal de instrumente.