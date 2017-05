Elveția: Organizatorii unei manifestații anti-Erdogan au fost scoși de sub acuzare

Autoritățile elvețiene i-au scos de sub acuzare pe organizatorii unei manifestații în cursul căreia o banderolă lansând un apel la "uciderea" președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a provocat furia Ankarei, a informat luni presa, citată de AFP.

Luna trecută, autoritățile judiciare din cantonul Berna au deschis o acțiune pentru incitare în public la crimă sau la violență.

Cu toate acestea, municipalitatea din Berna a considerat că organizatorii acestei manifestații nu au încălcat regulile în vigoare, potrivit agenției ATS.





Banderola, înfățișându-l pe Erdogan cu un pistol la tâmplă cu inscripția "Kill Erdogan with his own weapons" (Ucideți-l pe Erdogan cu propriile arme), a fost purtată de un grup de separatiști de stânga.

În timp ce campania pentru extinderea prerogativelor președintelui turc era la apogeu, asociații kurde, precum și Partidul Socialist și cel al Verzilor din Elveția au lansat apeluri la manifestații pentru mai multă libertate, democrație și respectarea statului de drept în Turcia.

Ankara a apreciat conținutul bannerului ca fiind "inacceptabil" și l-a convocat pe ambasadorul elvețian.

