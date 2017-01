Embargoul impus de Moldova la importul de carne de porc continuă şi în 2017

Embargoul impus de Republica Moldova la importul de carne de porc continuă şi în acest an. În luna decembrie, Serviciul Vamal şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor au contracarat 43 de tentative de aducere în ţară a produselor din carne de porc şi carne în stare proaspătă

Copyright © 2006 - 2017 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Direcția generală educație, tineret și sport a capitalei are un nou șef interimar. Este vorba despre vicedirectorul Alexandru Fleaș. O dispoziție în acest sens a fost semnată de către primarul Dorin Chirtoacă.

Actualitate 3 Ianuarie 2017, ora: 16:56

„După mai mult de 15 ani de la începutul războiului SUA în Afganistan, guvernul rus ia în mod deschis partea talibanilor, – scrie Thomas Jocelyn, cercetător principal al Foundation for Defense of Democracies (Washington), într-un articol pentru The Daily Beast.