Emmanuel Macron vrea intensificarea relaţiei cu Germania şi aprofundarea integrării europene/ Angela Merkel cere consolidarea zonei euro şi eficientizarea UE

Emmanuel Macron, noul preşedinte al Franţei, a pledat luni seară, alături de Angela Merkel, cancelarul Germaniei, pentru consolidarea relaţiilor bilaterale şi pentru aprofundarea integrării la nivelul Uniunii Europene, notând că, în lipsa UE, în Europa nu ar fi pace şi prosperitate.

"Fără Europa, nu am avea nici pace, nici libertate, nici prosperitate. Dacă uităm aceste valori, riscăm să le punem în pericol. De aceea, suntem obligaţi să avem o perspectivă. Vreau ca peste cinci ani să avem aceeaşi atitudine pentru că vom avea rezultate la nivelul UE", a declarat Emmanuel Macron, citat de cotidianul Le Figaro, cerând măsuri pentru restabilirea încrederii în Uniunea Europeană.



"Cred că suntem într-un moment istoric al Europei. Am asistat la ascensiunea formelor de populism, consecinţă directă a dubiilor cetăţenilor. Cred într-o refondare istorică, cred în relaţiile de reciprocitate. Avem nevoie de o refondare istorică a Europei. Una dintre axele puternice ale mandatului meu va fi să avem o politică intensă, puternică şi responsabilă între Franţa şi Germania, pentru restabilirea încrederii depline. Avem datoria de a organiza un act de refondare a Uniunii Europene", a adăugat Emmanuel Macron.



Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a pledat, alături de Emmanuel Macron, noul preşedinte al Franţei, pentru aprofundarea integrării la nivelul Uniunii Europene şi pentru eficientizarea Blocului comunitar, relatează site-ul cotidianului Le Figaro.



"Magia nu va putea dura decât dacă vor fi rezultate. Acţiunile noastre merg în acest sens. Preşedintele Emmanuel Macron a spus că îşi doreşte ca cetăţenii Franţei să fie din nou optimişti, fericiţi. Sunt de acord în totalitate cu acest lucru", a spus Angela Merkel.



Întrebată de jurnalişti despre posibilitatea modificării tratatelor Uniunii Europene, Angela Merkel a răspuns: "Am evocat scurt timp acest subiect. Este posibil să modificăm tratatele dacă acest lucru are sens. Trebuie să consolidăm zona euro. Acesta nu este un lucru care să fie negociat doar pe plan interguvernamental. Dacă va trebui să modificăm tratatele, aş fi pregătită pentru acest lucru. Dar trebuie să spunem de ce le modificăm".



"Nu va exista niciun tabu". Tratatele vor fi modificate "dacă va fi necesar", a spus, la rândul său, Emmanuel Macron.



