Este OFICIAL: IKEA deschide al doilea magazin în România

Cel de-al doilea magazin IKEA din București, care va fi construit în Bulevardul Theodor Pallady, va avea 37.000 de metri pătrați, retailerul suedez urmând să investească aproximativ 80 de milioane de euro în noua clădire.

Potrivit companiei, magazinul IKEA de pe Bulevardul Pallady ar putea fi deschis înainte de finalul anului 2018, data variind în funcție de obținerea azivelor necesare și demararea construcției.

IKEA a anunțat, totodată, că noul magazin va fi construit de antreprenorul general Bog’Art, firma fiind aleasă în urma unui proces de pre-calificare, care a implicat peste 250 de companii și furnizori.





„Acum suntem cu un pas mai aproape de începerea construcției și de deschiderea celui de-al doilea magazin IKEA din București. În acest moment, ne bucurăm să anunțăm că în această săptămână am obținut Autorizația de Construire pentru amenajare și sistematizare teren și împrejmuire provizorie emisă de Primăria Sectorului 3. Am obținut deja 24 de avize și acorduri și așteptăm obținerea ultimelor două avize necesare: unul din partea Direcției Administrației Domeniului Public Sector 3 și altul de la Brigada de Poliție Rutieră”, a declarat Vladislav Lalić, Property and Expansion Manager IKEA South-East Europe, într-un comunicat de presă.

IKEA a precizat, totodată, că va angaja aproximativ 300 de persoane, recrutarea angajaților fiind planificată să înceapă cu aproximativ un an înainte de deschiderea magazinului.

Contractorii selectați vor începe construcția imediat ce vor fi obținute toate autorizațiile necesare, iar încheierea construcției este planificată să aibă loc într-un an de la începerea efectivă a acesteia.

Primul magazin IKEA din România, amplasat în Băneasa, a fost deschis pe 21 martie 2007, acesta devenind al 253-lea magazin deschis în a 35-a ţară în care operează retailerul de mobilă suedez. Până în luna martie 2010 a fost operat în sistem de franciză locală, iar după aceea IKEA România a devenit parte a IKEA Group.

Potrivit retailerului, amplasarea viitorului magazin din Bulevardul Theodor Pallady va oferi atât consumatorilor, cât şi IKEA, posibilitatea de a reduce emisiile de dioxid de carbon generate de transport, prin accesul la mijloace de transport în comun (tramvai, metrou şi autobuz), precum şi acces la autostrada şi la şoseaua de centură pentru camioanele care vor transporta produsele IKEA.

IKEA anunţa, la începutul anului, că obiectivul companiei este să folosească 100% energie regenerabilă în noul magazin: cu sisteme de energie geotermală şi panouri solare integrate în construcţie. Mai mult, vor fi instalate staţii de încărcare pentru maşini electrice, vor fi disponibile metode de administrare pentru toate tipurile de deşeuri, iar suprafaţă de spaţiu verde din totalul terenului va fi de 30%, în conformitate cu cerinţele legale.

"România este ţara cu cel mai mare potenţial de dezvoltare din regiunea de Sud-Est a Europei şi facem noi paşi în procesul de expansiune în toată ţară, nu numai în Bucureşti. Plănuim să atingem un număr total de 9 magazine - cel mai mare număr de magazine din ţările din regiunea de sud-est – cu o investiţie totală de peste 500 de milioane de euro. Oamenii sunt foarte importanţi pentru noi şi cea mai frumoasă parte este faptul că vom crea 3.000 de locuri de muncă în România”, declara, în ianuarie, Ştefan Vanoverbeke, Country Retail Manager IKEA South-East Europe.

Următoarele magazine IKEA vor fi deschise în Timişoara, Braşov şi Cluj-Napoca, în perioada 2020-2021, retailerul căutând în prezent terenuri în aceste zone.

IKEA a fost fondată în 1943 de suedezul Ingvar Kamprad, care este în prezent unul dintre cei mai bogaţi oameni ai lumii. Majusculele din denumirea IKEA provin din iniţialele numelui fondatorului - Ingvar Kamprad, numelui fermei unde a crescut - Elmtaryd şi numelui satului în care se găsea ferma - Agunnaryd.

În august 2016, IKEA Group deţinea şi opera 340 de magazine în 28 de ţări sau teritorii, sub acord de franciză cu Inter IKEA Systems B.V., în timp ce alte peste 40 de magazine IKEA erau francize deţinute de alte companii decât IKEA Group.