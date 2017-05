Eurodeputat: Banii europeni sunt pentru oameni și nu pentru politicieni

Europarlamentarul Andi Cristea susține că asistența macrofinanciară arată sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova și acești bani constituie o pârghie de presiune constructivă pentru implementarea reformelor de către guvern.

Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, eurodeputatul a declarat că banii europeni sunt pentru oameni, nu pentru politicieni, transmite IPN.

Andi Cristea, care este și președintele Delegației la Comitetul parlamentar de asociere UE-Moldova, a menționat că amânarea asistenței macro-financiare, promovată de PPE și ALDE, vine cu un preț politic pe care niciunul dintre partidele de la Chișinău, fie de la putere, fie din opoziție, nu îl va putea gestiona intern și extern. În opina sa, în discuția despre asistența macrofinanciară a UE pentru Republica Moldova sunt câteva lucruri a fi reținute. Primul lucru e că propunerea inițială a Comisiei Europene conține o serie întreagă de condiționalități necesare pentru ca banii contribuabililor europeni să ajungă unde trebuie și anume în proiecte destinate cetățeanului, nu în găuri negre. Al doilea lucru este că toate grupurile politice din Parlamentul European, inclusiv socialiștii europeni, au susținut întărirea acestui element de condiționalitate și al treilea e că, înainte de discuția din Parlament, Consiliul a dat unda verde propunerii Comisiei.





Întrebat care ar fi schimbările pe care ar trebui să se insiste, Andi Cristea a menționat că este important să ne concentrăm pe stabilitate mai degrabă decât pe schimbări, cel puțin până în 2018, când vor avea loc alegerile parlamentare în Republica Moldova. Oficialul spune că și-ar dori să vadă un consens larg la Chișinău. Cât ține de modificarea sistemului electoral moldovenesc, Andi Cristea a spus că așteptarea să este că autorii proiectului vor fi deschiși către dialog cu partenerii externi și că vor ajunge la o variantă puternic susținută de populație, o soluție pe termen lung, care să consolideze consensul la Chișinău.

Europarlamentarul spune că, deși schimbarea sistemului electoral este o chestiune de politică internă, lucru pe care Uniunea Europeană îl înțelege și îl acceptă ca atare, totuși există un interes comun și asumat față de modernizarea și transparentizarea clasei politice din Republica Moldova. Comisia de la Veneția este instituția care are expertiza necesara și are și în fișa postului evaluarea schimbării sistemului electoral. „Sunt evoluții în desfășurare, experții Consiliului Europei au fost la Chișinău, urmează să prezinte raportul lor în luna iunie. Deci Comisia de la Veneția analizează situația din Republica Moldova și am încredere maximă că puterea de la Chișinău va ține cont de recomandările primite”, a opinat europarlamentarul.