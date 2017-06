EuroPrahova 2017, în Germania

Interesant a fost că, în acest an, expoziția EuroPrahova a avut loc în aceeași perioadă cu Festivalul Carpato-Dunărean, care vizează promovarea culturii și a tradițiilor populare ale statelor străbătute de fluviul Dunărea, dar și ale celor care se află la țărmul Mării Negre.

Potrivit acestei publicații, anul acesta, EuroPrahova a reunit – sub coordonarea vicepreședinților CJ Prahova Ludmila Sfîrloagă și Vasile Pătrașcu – reprezentanți ai muzeelor județene și ai instituțiilor de cultură, fiind remarcate de către vizitatorii prezenți la târgul de la Heidelberg costumele populare din zona Prahovei, dar și dansurile populare interpretate de ansamblurile venite din mai multe localități prahovene la EuroPrahova 2017. De retinut faptul că, la deschiderea expoziției EuroPrahova, au luat parte și consulii generali ai României la Strasbourg și Munchen, Sabin Pop și, respectiv, Dorin Nicolae Popa.

