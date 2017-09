EVENIMENT /// Prahova iubește Basarabia

Timp de trei zile (1-3 septembrie 2017), Consiliul județean Prahova - prin inimoasa vicepreședinte Ludmila Sfîrloagă - a organizat, la Ploiesti, împreună cu Centrul judetean de cultură - cea de-a III-a ediție a Festivalului folcloric ”Prahova iubește Basarabia”, Și Bucovina istorică la fel de mult adaug eu, având in vedere faptul că printre artiștii invitați s-a aflat și ansamblul folcloric ”Perla” din Cernăuți.

Pe scena instalată in fața Palatului Culturii au evoluat peste 300 de artiști amatori din mult-dorita România Mare: Moldova din stânga Prutului, Bucovina și Prahova (trupa ”Perinița” din Ploiesti).

Un moment inedit a fost acela când, din partea organizatorilor, dna Ludmila Sfîrloagă a oferit trupelor participante la Festival câte o Diplomă.

Iată doar câteva grupuri folclorice basarabene prezente la Festival: Vatra Satului – raionul Ștefan Vodă, Plăieșii – Chișinău, Mugurel- Cahul, Hora Moldovei – raionul Glodeni, Opincuța și Mugurașii – raionul Leova, Frunză de dor – r.Călărași, Ițele – Cimișlia, Pe un picior de plai – Hâncești…

Alături de aceste prestigioase ansambluri, pe scena Festivalului au mai evoluat și grupuri prahovene: Perinița – Ploiesti, Voinicelul – Boldesti, Doftănița – Valea Doftanei, Cireșarii – Păulesti, Perinița – Bătrâni, Măgura Prahovei – Adunați ș.a.





Au fost trei zile magice, in care ploiestenii au simțit și trăit, împreună cu frații de peste Prut, sentimentul ReUnirii, prognozat pentru anul Centenar 2018, când Țara își vrea fiii înapoi.

Trei zile de cântec, dans și voie bună. Despre care a aflat, probabil, și președintele Moldovei Dodon, care, in stilu-i de prostie caracteristică, a declarat, citez:”România nu va putea înghiți niciodată R.Moldova, va face indigestie. Unirea ar duce la lichidarea statului român, pentru că mai sunt alții care nu ar fi prea bucuroși că fac parte din România....Cetățenii care se pronunță împotriva statalității Republicii Moldova trebuie declarați in afara legii...”

Ca unul care cunosc foarte bine situația din Moldova, fiind prezent deseori la sărbători naționale importante, precum Ziua Independenței (vezi foto) și Ziua Limbii Române, pe care frații de peste Prut le trăiesc cu intensitate, cred că ReUnirea, pe care politicienii se chinuie sau refuză să o înfăptuiască, a făcut un prim pas aici, la Ploiești, la Festivalul folcloric ”Prahova iubește Basarabia”. Aici am văzut și simțit cum inimile tinerilor artiști basarabeni tânjesc după Țara-Mamă. Și nu numai ei, ci și majoritatea moldovenilor de bună credință care refuză să mai trăiască in sărăcie, sub aripa Moscovei.

Aș dori să incep fotoreportajul care insoțește această știre cu imaginea distinsei prezentatoare a spectacolului, prof.Adela Dumitrache-Dumitru, care s-a prezentat desculță pe scenă, mărturisind că, prin gestul său, dorește să treacă cât mai repede Prutul...

Ioan Popescu