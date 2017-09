Ex-ministră de Externe de la PLDM a primit o funcție importantă la ONU

Natalia Gherman, fosta ministră de Externe de la Chișinău a fost numită în funcția de reprezentant Special și Sef al Centrului Regional ONU pentru Diplomație Preventivă pentru Asia Centrală (UNRCCA). Decizia a fost luată de secretarul general al ONU, Antonio Geterres și a fost anunțată public vineri noaptea.



Conform informațiilor publice, Gherman îl va succede pe Petko Draganov din Bulgaria, care și-a încheiat mandatul la 4 septembrie 2017.

Între 2013-2016, Natalia Gherman a fost ministra Afacerilor Externe și Integrarii Europene al R. Moldova, fiind concomitent Viceprim-ministru si, temporar, Prim-ministru în exercițiu în 2015. Anterior a fost viceministră în cadrul acestei instituții, în perioada 2009-2013. Ea a fost negociator șef din partea R. Moldova pentru negocierea Acordului de Asociere dintre țara noastră și Uniunea Europeana.

