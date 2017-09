EXCLUSIV /// „Filantropul” Usatîi se joacă de-a donațiile. Se laudă cu ajutoare INEXISTENTE către o Biserică. Preotul a fost amenințat / DOC

„Filantropul” fugar Usatîi se laudă peste tot cu donațiile sale, dar lucrurile nu sunt tocmai așa.

Recent, primarul de la Bălți s-a lăudat intens că ar fi donat Bisericii din Iargara materiale de construcție în valoare de 100 de mii de lei.

În realitatea, donația a fost un simplu „show mediatic”. Deși a fost efectuat un transfer la un agent economic, iar banii au fost retrași din conturile fundației lui Usatîi, de facto biserica nu a primit absolut nimic.



Preot amenințat de oamenii lui Usatîi

Contactat de TIMPUL, preotul Valeriu Pistriu (Biserica Sf. Dumitru din Iargara, Leova) ne-a confirmat această informație: „Anul trecut la hramul satului, în fața mulțimii, au scos un „certificat” de donații de 100 mii și au spus că banii o să ajungă la Biserică. Am tot întrebat Primarul, și au promis că „da-da, o ajungă”. Am început lucrările, am strâns bani de la lume iar în iunie mi-o zis că trebuie să semnez niște acte prin care eu aș primit din ianuarie materiale de o sută de mii, cum puteam să semnez dacă nu am primit? Primarul și membrii Partidului m-au amenințat pe mine și familia mea reproșându-mi că nu semnez acele acte. Dacă vreți - semnați voi că ați primit, eu nu semnez”.









Știrea se actualizează...

