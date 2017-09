EXCLUSIV/ Dezvăluiri din culisele „Vocea României”: Loredana apare plină de diamante, iar Tudor Chirilă îl învață pe Smiley să fie… tată!

Dezvăluiri din culisele „Vocea României”, show-ul în care jurații ar putea pune în umbră vocile senzaționale înscrise în concurs. Se pare că Loredana, Smiley, Tudor Chirilă și Adrian Despot au decis să nu se mai bată doar pe concurenți, în sezonul care debutează la PRO TV pe 8 septembrie, ci și pe atenție, fiecare plecând la luptă cu armele pe care le mânuiește cel mai bine.

Dacă se mai îndoia cineva că Loredana e “diva supremă” a României, ei bine, cântăreața-jurat de la “Vocea României” s-a asigurat că face tot posibilul să tranșeze problema. În noul sezon, diva yoghină, care vara asta a avut norocul să-l cunoască pe Dalai Lama, ne va lua ochii cu cele mai extravagante ținute de până acum, un dressing întreg de rochii și pantofi de firmă, multe creații unicat, plus bijuterii demne de prințese sau regine, care, în total, au dus la o cheltuială de câteva zeci de mii de euro.

Gucci, Zuhair Murad sau Balmain sunt designerii de la care vedeta s-a îmbrăcat la filmări. Și-a ales numai piese extravagante, toate cu aplicații manuale, iar una dintre rochii e decorată cu pene de păun și paiete. Pantofii sunt toți de la firme celebre și sunt creații unicat, așadar, este clar că Loredana nu s-a uitat la bani când a venit vorba de… înnoit garderoba! Cât despre cercei sau inele… toate, dar absolut toate sunt cu diamante, pe care Loredana le-a preferat altor pietre prețioase. Vedetă între aceste bijuterii este inelul-fluture, care dă din aripi când diva își mișcă inelarul!

Smiley, despre care s-a spus recent că s-ar iubi, neoficial și fără obligații, cu Gina Pistol, afișează un nou look: și-a prins părul în codițe, cu mărgele, ca să semene cu personajele din “Pirații din Caraibe”. Se pare că așa are toate șansele să-i crească și mai mult numărul de admiratoare, însă există și o categorie de vârstă la care, s-a dovedit în timpul filmărilor, încă nu are priză: bebelușii. Și-a încercat farmecul pe unul, în platoul emisiunii, însă acesta a izbucnit imediat în plâns și a fost nevoie de intervenția lui Tudor Chirilă pentru ca bebe să se liniștească. Priceput cu cei mici – e tatăl a doi băieți, unul născut în 2014 și unul născut anul trecut -, Tudor i-a promis lui Smiley că-l va învăța să fie părinte…

Pe Smiley l-a prins și ziua de naștere la filmări – pe 27 iulie a împlinit 37 de ani -, iar surpriza care i-a fost pregătită a fost pe măsură. Echipa emisiunii l-a așteptat cu un mare tort în platou – e drept, că tot echipa l-a și mâncat -, iar la sfârșitul filmărilor s-a încins petrecerea.

Și încă o dezvăluire din nou sezon: Smiley se va dovedi foarte generos cu îmbrățișările. Dacă va face asta și în viața reală, s-ar putea ca fan clubul lui să se mărească simțitor…

libertatea.ro