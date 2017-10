Expedițiile Memoriei (IV). Românii/ moldovenii dintre Krasnoiarsk și Irkutsk

Gazda proiectului nostru în Krasnoiarsk a fost Asociația Național-Culturală a moldovenilor „Baștina”, condusă de Dumitru Palea din Vadul lui Isac (Vulcănești) care este, în același timp, membru al Asambleei Civice din ținutul Krasnoiarsk. Atât personalitatea lui D. Palea, cât și prestanța comunității de moldoveni din Krasnoiarsk, au făcut ca în acest an în orașul de pe Enisei să fie găzduit festivalul „Mărțișor”, un eveniment instituit în anul 2005 și care se organizează an de an în diferite orașe ale Rusiei. Cu această ocazie la Krasnoiarsk s-au adunat circa 300 de reprezentanți din 15 asociații național-culturale ale moldovenilor din Federația Rusă, care pe lângă manifestările legate de festival, au organizat și Congresul V al organizației inter-regionale „Uniunea asociațiilor moldovenilor din Rusia „Baștina”.

Pe de altă parte, așa cum relatam în articolul precedent, ținutul Krasnoiarsk a fost locul unor numeroase valuri de deportări, mai ales în anul 1941, aici de-a lungul timpului fiind atestate mai multe reminiscențe ale prezenței românești/moldovenești. În plus, această regiune s-a aflat în epicentrul mai multor construcții sovietice grandioase, cum ar fi centrala hidroelectrică de la Saiano-Șușinsk și Krasnoiarsk (primele cele mai mari din Federația Rusă), combinatul de nikel de la Norilssk etc., care ne indica prin recensământ existența unei comunități de câteva mii de români/moldoveni la Krasnoiarsk.

Un articol de: Octavian Țâcu

Actualitate 11 Octombrie 2017, ora: 09:10

