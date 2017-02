Experți: Jumătate din populația Rusiei este săracă, fără să știe

Fiecare al treilea rus cu venituri peste nivelul de subzistență se considera sărac. Totodata, jumătate dintre oamenii săraci, din anumite motive, nu se consideră ca atare. Astfel de paradoxuri au fost descoperite de experții Scolii Superioare de Economie (SSE) de la Moscova.

Percepția subiectivă a sărăciei nu este legată de situația materială a cetățenilor, susține în studiul său cercetătorul Institutului pentru Politici Sociale, Ekaterina Slobodeniuk.

Atunci cand guvernul fixeaza nivelul asistenței sociale, el se ghideaza dupa statisticile oficiale, care stabilesc rata sărăciei in functie de venituri. Potrivit Rosstat, în ianuarie-septembrie 2016, venituri sub minimul de subzistenta aveau 20,3 milioane de persoane, sau 13,9% din populația Rusiei. Minimul de subzistenta în întreaga țară a fost în al treilea trimestru din 2016 de circa 9,9 mii ruble (171 dolari).

Toți ceilalți cetățeni, care obtin venituri peste acest nivel, nu sunt considerati săraci în mod oficial. Dar cu greu ne putem imagina ca cineva cu salariul de 11.000 ruble pe lună se poate considera om asigurat.





Din datele pe 2016 de la Rosstat, reiese că aproximativ jumătate din populația țării are un venit pe cap de locuitor peste nivelul de subzistență, dar sub salariul mediu național, care este de circa 36.700 de ruble pe luna (636 dolari). Si, se pare că, acești cetățeni sunt în mare parte nemulțumiți de situația lor financiară.

Pe baza studiilor, Slobodeniuk a tras concluzia că, în toamna anului 2015, „amploarea sărăciei subiective … a ajuns la jumătate din populație – 50,3%”. Se pare ca, fiecare al doilea rus consideră că venitul său nu este suficient pentru a rezolva problemele cotidiene.

În acest caz, cercetătorul conduce o observație curioasă: „Grupurile celor obiectiv și subiectiv săraci se intersecteaza foarte putin… În mediul actual, fiecare al doilea rus sărac obiectiv nu considera ca este sarac, iar unul din trei care nu este obiectiv sarac, dimpotrivă, consideră că trăieste în sărăcie”.

Concluzia că mulți oameni care s-au identificat ca fiind săraci, desi in realitate nu sunt, nu este surprinzătoare. Mai ales atunci când în țara s-a stabilit un prag atat de scăzut al sărăciei. Paradoxal insa pare că aproximativ jumătate din persoanele cu venituri sub nivelul de subzistență sunt mulțumite de viața lor.

Unii experți explica: „Oamenii care pentru o lungă perioadă de timp trăiesc în sărăcie, nu se mai percep ca atare, are loc o înghețare a nevoilor lor la nivel de supraviețuire. Pe de altă parte, reducerea posibilităților pentru persoanele care nu sunt clasificate în mod formal ca având venituri mici, le face sa se simta mai sărace”.

Una din particularitățile naționale în Rusia este ca exista săraci inclusiv in categoria salariatilor, situatie explicata prin faptul ca, spre deosebire de țările dezvoltate, in Federația Rusă salariul minim pe economie este sub nivelul oficial care asigura supraviețuirea fiziologică.

Astfel, de obicei, grupurile vulnerabile sunt considerate a fi familiile cu multi copii, taranii, persoanele în vârstă, șomerii, persoanele cu handicap. „Aceste grupuri, în multe țări străine fac parte din categoriile social vulnerabile în ceea ce privește riscurile de sărăcie, iar salariatii cu locuri de muncă obișnuite nu sunt in aceasta categorie. Existenta saracilor angajati a devenit o trăsătură specifică a fenomenului sărăciei din Rusia”, spun expertii SSE.

Totodata, ei au descoperit că, în prezent, în Rusia, proporția persoanelor sărace din acest grup (de salariati), este chiar mai mare decât proporția săracilor în rândul pensionarilor ruși.

paginaderusia.ro