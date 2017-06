Experți Kroll la Chișinău: când și de ce vor veni? Ce spune guvernatorul Băncii Naționale

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea spune că la începutul lunii iulie, experții Kroll vor veni la Chișinău pentru a discuta despre un proiect de strategie de recuperare a banilor care au fost furați din sistemul bancar. Afirmația a fost făcută în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune. În același context, Cioclea a menționat că a primit din partea Kroll recomandarea de a nu face încă public raportul Kroll 2.



„În aprilie am publicat a patra notă informativă, Kroll ne-a recomandat un proiect de strategie de recuperare, care a fost discutat cu toți factorii de decizie. Așteptăm să vină echipa Kroll la Chișinău, la începutul lui iulie, pentru a putea confirma această strategie de recuperare, dar și să atribuim agențiilor de stat sau organelor de drept, sau altor agenții rolul pentru a începe procedurile de recuperare.

Deci, nu toate lucrurile pot fi făcute de Banca Națională, ba mai mult, nici nu intră în misiunea noastră. În cooperare cu alte agenții, am găsit un modus operandi și trebuie să-l agreăm cu Kroll, ca să putem deja în această vară să pregătim toate dosarele și speranța mea este la sfârșit de vară- început de toamnă, să depunem dosarele în jurisdicțiile în care am identificat sau banii care urmează să fie blocați, sau procedura civilă. (…)

Recomandarea foarte fermă a celor de la Kroll este să nu publicăm raportul Kroll 2, la această etapă, când nu am identificat toți banii sau nu am putut să înghețăm toți banii, tocmai ca să evităm o evaporare a acestor bani. Suntem într-o dilemă între transparență și eficacitate a acestei recuperări. Eu sper că faza transparenței va veni după faza blocării activelor peste hotare”, a spus Cioclea.





