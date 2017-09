Expert român: Moldova este un stat cvasi-eşuat, care nu este condus transparent

Consultantul politic a vorbit, vineri seară, la emisiunea Realitatea Românească, despre proiectul unirii cu Republica Moldova. „Principalul beneficiar ar fi cetăţeanul român şi moldovean, pentru că altfel vin investiţiile, altfel vin parteneriatele, altfel vine atenţia", a subliniat Guşă.

„Eu nu am pus acest proiect în dezbatere publică pentru ca să-mi poarte numele, eu nu am asemenea orgolii. L-am propus pentru că mi se pare o oportunitate istorică pe marea bătălie surdă a frontierelor între Euratlantism şi Eurasiatism, pe degringoloda Uniunii Europene, aici se poate consolida un proiect de unificare şi apariţia unei entităţi unde toată lumea ar avea interese mutuale. Nici Rusiei nu-i place cum evoluează Moldova. O vede că este lovită prin politicienii ei de sindromul mielului turbat, să sugă la mai mulţe ţâţe în acelaşi timp şi să nu facă nimic, niciodată. Ei vor să fie şi cu ruşii, şi cu românii, şi cu UE, numai să le fie bine politicenilor şi să reuşească să agregheze structuri financiare care să-i facă mai bogaţi. Rusia a dorit şi mai demult să negocieze aceste lucruri, respectiv unirea Moldovei, fără Transnistria, dar e un adevăr istoric. Putin era la începutul administraţiei lui şi nu era suficient de bine pregătit. N-a găsit ecou în România. Lui Iliescu îi era frică. Ăla era un proiect de sorginte americano-rusă, care venea în completarea deciziei Congresului american de la începutul anilor '90, de unire a României cu Moldova. Iar vicepreşedintele României să devină preşedintele Moldovei, care e în funcţie. Putin a vrut să reactiveze proiectul, au existat discuţii şi la Washington legate de asta, în România nu s-au găsit parteneri pentru aşa ceva. Acest proiect poate să fie reactivat, principalul beneficiar ar fi cetăţeanul român şi moldovean, pentru că altfel vin investiţiile, altfel vin parteneriatele, altfel vine atenţia. Din punct de vedere al generării unui teritoriu foarte interesant de discuţii comune între Eurasiatism şi Euratlantism ar fi ca o mănuşă. Iar prin dedicaţia noastră Euro-atlantică, religia ortodoxă, ţară post-comunistă, putem să oferim la frontieră acel teritoriu mai calm în care noi înţelegem culturile dintr-o parte şi din alta. Este un război cultural", a spus consultantul politic.





Cozmin Guşă a dezvăluit condiţiile în care proiectul unirii se va îndeplini.

„Moldova este un stat cvasi-eşuat, care nu este condus transparent, unde aspiraţiile oamenilor nu contează. Nu e un proiect care să fie adus în faţa cetăţeţnilor decât după ce va fi hotărât de marile puteri. El s-ar putea să fie deja pe agenda marilor puteri. Eu, în 2001, când m-am dus la Chişinău, ştiam asta. Eu tot timpul am agregat asta. Am fost un unionist care n-a făcut gălăgie. Noi ne-am putea pune pe hartă foarte bine cu un proiect de construcţie. Oamenii politici de la noi vor lua asta după o dictare. Dacă marilor puteri le va da cu plus, vorbesc aici de SUA, Germania şi Rusia, atunci proiectul se va face. Să lăsăm viitorul să vorbească", a încheiat Cozmin Guşă.