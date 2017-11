Expert: Tancul rusesc T-90 a făcut de rușine în Siria industria modernă de armament a Rusiei

De-a lungul conflictului din Siria, Rusia a oferit regimului Asad sprijin militar și tehnic, indiferent dacă armamentul in cauza a participat oficial sau neoficial la acest război. Arme de foc, blindate, muniție – totul pentru supravietuirea tiranului sirian, inclusiv noile tipuri de arme pe care Kremlinul dorea să le testeze în condiții reale de luptă, transmite paginaderusia.ro

Una din astfel de arme care au fost testate cu rezutate modeste a fost și tancul T-90, afirmă Alexander Kovalenko, observator politic militar, pentru site-ul InformSoprotivlenie (IS).

Al doilea an Rusia este prezenta oficial pe teatrul de razboi din Siria, dar tancurile T-90 au fost trimise in numar limitat in Siria. În spirjinul teroristilor Hezbollah si a mercenarilor iranieni au fost expediate in principal doar tancuri depasite moral T-62 si ocazional T-72B3.





„Este ciudat, pentru că atunci când vrei să câștigi mai repede un război, folosești cele mai bune arme. Cu toate acestea, în cazul razboiului din Siria, Moscova a procedat invers. Pentru a înțelege motivele acestui comportament, sa facem cunostinta cu destinul celor cateva tancuri T-90 trimise în această țară”, scrie Kovalenko.

Din surse deschise se știe că Rusia a livrat cel puțin șapte tancuri T-90 în Siria în ajutorul armatei lui Assad. Dar primul si ultimul lot de T-90 a fost intampinat cu „multa căldură” de inca temutele rachete BGM-71 TOW de productie SUA.

La 26 februarie 2016, a fost lovit primul tanc T-90. Și, deși masina nu a fost complet distrusa, dezactivarea sa de catre o arma modificata, dar pusa în funcțiune în 1983, a provocat o mulțime de controverse. În special, s-a discutat despre eficienta slaba a complexului de protecție activă electronico-optică împotriva rachetelor ghidate anti-tanc, oferite de sistemului „Ștora”, care în cazul lui TOW-2 fie nu a funcționat, fie a fost dezactivat, observa expertul.

Oricare ar fi fost cauza, reputația „invincibilului” tanc a fost afectata, în ciuda încercărilor propagandei Kremlinului de a vedea „partea plina a paharului” (ca echipajul a supravietuit).

Dupa nici șase luni, în luna iunie, un alt T-90A face probleme – este capturat de catre insurgentii „Harakat Nureddin al-Zina“.

În ianuarie 2017, în zona Hanassera, la sud-est de Alep, al treilea T-90 este lovit de teroriștii ISIS. În luna septembrie, în nordul provinciei Khama, a fost distrus cu o lovitură aplicata de un T-72 acelasi T-90, capturat în iunie 2016.

La sfârșitul lunii octombrie, ISIS captureaza înca un T-90. Au existat apoi declarații despre capturarea unui alt tanc în timpul ofensivei unităților siriene împotriva ISIS.

Concluzii? Un tanc mult mai scump – T-90 – s-a comportat defectuos în luptă împotriva unui inamic inferior din punct de vedere tehnologic și impotriva chiar a unor versiuni mai vechi – T-55 și T-62. Prin urmare, T-90 nu a fost locomotiva ofensiva care sa preia conducerea operațiunilor terestre, demonstrand eficiență foarte modestă, afirma Kovalenko.

Asta explica si de ce în Siria continua sa fie exediate mai vechile T-62 și doar ocazional cate un T-72. Chiar și în Rusia, armata mizeaza nu atat pe dotarea cu alte T-90 pentru trupele sale, cat pe modernizarea unor masini precum T-72B3.