Explozie la Kiev: Printre victime se numără și un parlamentar / Video

Ihor Mosiychuk, parlamentar din partea Partidului Radical, se numara printre cele trei persoanele ranite in urma unei explozii care s-a produs miercuri seara la Kiev, a anuntat un oficial din cadrul Ministerului de Interne, care a precizat ca o a patra persoana a decedat in urma ranilor suferite.



"In total au fost raniti patru oameni in urma exploziei. Din pacate, unul nu a putut fi salvat. A murit pe drum spre spital in urma ranilor suferite. Barbatul avea in jur de 30 de ani si identitatea lui urmeaza sa fie confirmata", a declarat un oficial ucrainean, potrivit agentiei Reuters.

Ihor Mosiychuk a fost ranit, fiind transportat la spital, a declarat un alt parlamentar, citat de agentia de presa UNIAN.





Incidentul s-ar fi produs in momentul in care Mosiychuk parasea cladirea televiziuni Espresso, a adaugat parlamentarul Andriy Lozovyi, care a precizat ca un vehicul ar fi explodat chiar in acel moment.

Partidul Radical a catalogat incidentul drept o "tentativa de asasinat", acuzand "servicii secrete inamice" ca ar fi pus la cale aceasta actiune.

"Tentativa de asasinat impotriva lui Mosiychuk are legatura cu activitatile profesionale si parerile sale politice", a transmis Oleg Lyashko, liderul formatiunii.

"In mod clar, aceasta este opera serviciilor secrete inamice", a completat politicianul, aparent facand referire la Rusia, informeaza site-ul postului France 24.

Ministerul de Interne de la Kiev nu a facut comentarii in legatura cu circumstantele producerii exploziei.

Mosiychuk a fost inchis in perioada 2011-2014, fiind acuzat de legaturi cu un grup "terorist" ultranationalist. Politicianul a fost eliberat in februarie 2014, dupa amplele proteste violente in urma carora presedintele prorus Victor Ianukovic a fost indepartat de la putere, fiind nevoit sa fuga in Rusia, scrie ziare.com