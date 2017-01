Viceprim-ministrul Octavian Calmîc, ministru al Economiei, a discutat astăzi cu conducerea Camerei de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova aspecte ale organizării și desfășurării, în perioada 1 – 5 februarie curent, la CIE ”Moldexpo”, a celei de-a XVI-a ediții a Expoziției Naționale ”Fabricat în Moldova”, informează MOLDPRES.

Serviciul de presă al ME a precizat că în cadrul dialogului, președintele CCI, Sergiu Harea, a menționat că la ediția din anul curent, care se desfășoară sub sloganul ”Prin calitate spre competitivitate”, vor participa peste 350 de agenți economici din țară, care activează în industria alimentară, ușoară, a mobilei, ramura vitivinicolă și alte domenii. În context, sursa citată a specificat că la expoziţie vor fi prezentate şi 15 standuri colective ale raioanelor țării, UTA Găgăuzia și regiunii transnistrene.

Preşedintele CCI a mai informat că pe lîngă standurile agenților economici și ale instituțiilor de stat, care oferă suport antreprenorilor în promovarea mărfurilor în țară sau peste hotare (MIEPO, ODIMM, AGEPI, CNAS, ANOFM etc.), în premieră, la ediţia din acest an, va lua parte cu un stand reprezentativ Asociația Producătorilor din industria ușoară. De asemenea, în urma participării agenților economici din Republica Moldova, în noiembrie 2016, la expoziția din Iași, România, în cadrul ”Fabricat în Moldova”, vor fi expuse şi produse ale firmelor românești, sub genericul ”Fabricat la Iași”.





La rîndul său, viceprim-ministrul Octavian Calmîc a accentuat că ”Fabricat în Moldova”, care se desfășoară sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, reprezintă unul din cele mai importante evenimente de acest gen din țară. ”Fiind organizată la început de an, Expoziția ”Fabricat în Moldova” este o platformă foarte bună pentru producătorii naționali de a-și ajusta business-planurile de producere și dezvoltare pentru tot anul, de a stabili noi contacte de colaborare şi parteneriat etc.”, a precizat ministrul Economiei.

Agenda expoziției mai include și un amplu program de afaceri, care presupune organizarea a 4 forumuri de afaceri – moldo-rus, moldo-român, moldo-belarus și moldo-austriac, precum și a 7 seminare și 2 mese rotunde, cu participarea mediului de afaceri atît din Republica Moldova, cît și de peste hotare.

Expoziția Națională "Fabricat în Moldova" este organizată de Camera de Comerț și Industrie, sub patronajul Guvernului, cu scopul de a susține întreprinzătorii autohtoni, a promova produsele competitive pe piața internă și externă, a atrage investiții și a intensifica dialogul public-privat.