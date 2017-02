Șezătoare modernă pentru tineri

În timp ce adolescenții în ziua de azi preferă să lenevească acasă, socializând pe Facebook, o comunitate de tineri activi au creat o șezătoare modernă, mai exact o „Anticafenea sau spațiu de socializare a tinerilor”.

„Anticafeneaua” este un loc unde se adună tinerii din orașul Bălți și care vor să creeze un mediu prietenos semenilor prin intermediul serilor de lectură, vizionări de filme, desfășurând diverse masterclassuri pe diverse teme (handmade, șezători), jocuri intelectuale, jocuri de societate, schimb de experiențe, mese rotunde, dezbateri etc.

La „Anticafenea” sunt interzise telefoanele mobile și alte gadgeturi

Coordonatoarea proiectului Nonna Mihalcean spune că ideea a preluat-o din Kiev. „Pentru prima dată am făcut cunoștință cu un asemenea local acum, un an în urmă, la Kiev. Am rămas plăcut uimită de faptul că în secolul nostru se pune accent pe prețul timpului și al farmecului de interacțiune pe viu și nu al alimentelor consumate. Fiecare vizitator achită costul orelor petrecute în spațiul amenajat. Se pune accent pe comunicarea, interacțiunea și timpul petrecut în local, și mai puțin pe mâncare. Acela reprezenta un proiect de business, noi însă l-am refăcut după necesitățile tinerilor din Bălți. Îl propunem ca un proiect social unde ei vor avea un spațiu pentru comunicare, dezvoltare personală fără a achita ceva”, spune Nonna. Denumirea de „Anticafenea” sugerează negarea tuturor cafenelelor tradiționale. Tinerii au păstrat simbolistica, doar că am mai adăugat o explicație „Anticafenea Bălți sau spațiu cultural pentru socializarea tinerilor”.

Deschiderea centrului va fi pe 24 februarie, până atunci, voluntarii proiectului pregătesc totul în interior în așa fel încât să le fie comod tuturor. „În prezent avem 20 de tineri voluntari cu vârsta cuprinsă între 15-25 de ani – liceeni, studenți la colegii și universități. Ei vin de două, trei ori pe săptămână și cos perne, fac diferite obiecte handmade pentru design-ul interior. După deschidere, centrul va putea primi 30-40 de oameni zilnic. Programul „Anticafenelei” va începe la ora 16:00 și se va finaliza la 20:00. În acest timp, vizitatorii vor putea comunica, se vor distra cu jocurile de societate, vor participa la seminare, la traininguri tematice, vor viziona filme, vor citi o carte într-un spațiu prietenos”, povestește coordonatoarea proiectului.





Cel mai interesant în acest proiect este faptul că în „Anticafenea” vor fi interzise gadgeturile (telefoanele, tabletele și laptopurile). Nonna Mihalcean își dorește ca tinerii să iasă din lumea virtuală și să comunice față în față cu prietenii. „O mare parte din ei sunt rupți de lumea reală și comunică doar pe rețelele de socializare, ducând o lipsă enormă de interacțiune pe viu. De asemenea, ei nu dezvoltă abilități de a vorbi în public, de a privi interlocutorul în ochi atunci când își exprimă ideile, o serie de competențe atât de necesare la angajare, la serviciu, la formarea unei familii sau la realizarea propriilor ambiții”, a afirmat tânăra care și ea, la rândul ei, este foarte implicată social.





Tehnică costisitoare

„Suntem cu toții o mare familie”

Tinerii mai au nevoie de două mii de euro pentru a cumpăra un proiector, boxe, ecran, computer și altă tehnică. O parte din bani, șapte mii de lei pe care i-au investit, i-au primit de la un program lansat de Primăria Municipiului Bălți. „Suma dată ne-a fost îndeajuns doar pentru amenajarea spațiului, nu și pentru dotarea cu tehnică al acestuia. Am indicat suma de două mii de euro, pentru a procura toate necesare. O să mai fie investiți bani din propriul buzunar pentru procurarea elementelor de decor, chestiilor mai mărunte cum sunt vopsea, lanțuri, lente și multe altele. Este important că voluntarii ne ajută la confecționarea rafturilor, amenajarea spațiului, coaserea pernelor, asamblarea meselor, a lustrelor și nu trebuie să-i remunerăm”, explică Nonna.Inga Pascal este șefă la departamentul de voluntari. După orele de la Facultatea de Drept vine la centru. „Eu îi anunț despre zilele în care ne vedem și ce o să facem în acea zi. Cred că am cel mai frumos departament. Tinerii mă percep ca o prietenă de a lor și asta mă bucură enorm”, povestește emoționată tânăra.

„E tot mai greu în „secolul vitezei” în care majoritatea tinerilor comunică doar pe rețelele de socializare, să îi scoți din zona lor de confort, dar nu este imposibil. Încercăm că creăm un loc cât mai plăcut în care nu există diferență de vârstă, de etnie, limbă sau de altceva. Toți suntem la fel, toți avem dorința de a ne dezvolta, de a încerca să fim mai buni, mai activi social. Astfel, la centru organizăm diferite activități în care sunt implicați voluntarii. Avem seri de dezbateri pe diferite teme care credem că sunt importante pentru ei. Organizăm seri cu jocuri de societate, alte dăți mergem prin școli, licee cu diferite activități informative. Sunt foarte multe de spus despre „Anticafenea”, dar cel mai important lucru este că suntem cu toții o mare familie”, concluzionează Inga.

O altă voluntară a proiectului este Gabriela Bleandură. Este entuziasmată că adolescenții din orașul Bălți vor avea un spațiu special pentru ei în care își vor putea petrece timpul liber distractiv. „Totul va fi gratis pentru toți doritorii care vor avea intenția să vină la noi. Vom combina distracția cu utilul. Mai ales că tinerii din zilele noastre au uitat cum e să comunici fără a avea vreun telefon în față, iar la „Anticafenea” vor putea uita de existența lor pe o perioadă de timp”.

Proiectul „Anticafenea” este implementat în spațiul Centrului CRAT, primind o parte de finanțare din Programul „Bugetul Civic 2016”. Totuși, tinerii mai au nevoie de susținere financiară. Despre cum să-i ajutați găsiți mai multe detalii pe guvern24.md sau la numărul de telefon al coordonatoarei proiectului Nonna Mihalcean 068 008 755.