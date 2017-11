„Fabrica de troli” din Rusia a organizat simultan un miting musulman și altul anti-musulman

Grupuri de pe Facebook, controlate de angajații „Fabricii de troli” din St. Petersburgruși, au organizat în 2016 la Centrul Islamic din Houston acțiuni simultane ale musulmanilor și adversarilor „islamizarii din Texas“, a declarat senatorul american Richard Burr, în cadrul unei audieri în Senat cu privire la utilizarea rețelelor sociale în campania de intervenție a Rusiei în alegerile americane, scrie paginaderusia.ro

Acțiunile au avut loc în după-amiaza zilei de 21 mai 2016. Prima a fost organizata sub sloganul „Stop Islamisation of Texas” de grupul Facebook „Heart of Texas” (250.000 de abonați). A doua – „Salvați cunoașterea islamului” – a fost initiata de un grup musulman de pe aceeasi retea sociala – United Muslims of America (300 de mii de abonați). Activiștii se aflau pe partile diferite ale aceleiasi strazi.

„Niciuna dintre părți nu știa că trollii ruși îi împingau la ciocniri de strada și ca semănau discordie între americani”, a spus Burr.





Potrivit estimărilor Facebook, 126 de milioane de persoane au văzut postarile create de angajații „Fabricii de troli” despre diverse probleme ale politicii SUA. Aceste înregistrări, potrivit companiei, imitau gandirea americanului de rand despre politică și problemele sociale și provocau discordie in sanul societatii din SUA.