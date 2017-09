Facebook a folosit mesajul „o să te violez!” ca să „invite” utilizatorii pe Instagram

Facebook este în centrul unui nou scandal. La mai puțin de o săptămână după ce a permis agenților de publicitate să vizeze subiecte precum „cei ce urăsc evreii(jew haters, n.red.)” și „cum să arzi evrei(how to burn jews, n.red.)” rețeaua de socializare a folosit o imagine conținând mesajul „o să te violez” pentru a convinge utilizatorii să-și invite prietenii pe Instagram.

Olivia Solon, reporter pe segmentul tehnologie la The Guardian, a semnalat pe Twitter situația: „Instagram îmi folosește o postare „populară” ca să atragă utilizatori de pe Facebook”.

Instagram is using one of my most "engaging" posts to advertise its service to others on Facebook 😂 pic.twitter.com/lyEBHQXMfa