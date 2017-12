Factura pentru Brexit, estimată la 40-45 miliarde de euro

Suma la care se va ridica 'factura' pentru Brexit, ce va trebui negociata intre Londra si Bruxelles, este estimata la 40-45 de miliarde de euro, a declarat vineri, pentru AFP, un purtator de cuvant al Downing Street.

Dimineata, liderii fiecarei parti au anuntat incheierea unui acord de principiu asupra celor trei dosare prioritare ale divortului, insa fara a avansa cifre.

Aceasta suma este mai mica decat cea pe care o ceruse in octombrie presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, care a estimat ca factura se va ridica la o suma situata intre 50 si 60 de miliarde de euro, scrie Agerpres.





Totusi, ea reprezinta mai mult decat dublul propunerii initiale pe care a formulat-o guvernul britanic, care se situeaza in jurul a 20 de miliarde de euro. "Nu putem calcula exact sumele in chestiune, toate aceste cifre se vor modifica", a dat asigurari, vineri, negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, pentru a explica de ce nu a fost comunicata nicio suma fixa.

Acordul prevede ca Marea Britanie sa continue sa participe la bugetul anual al UE in 2019 si 2020, "ca si cum ar fi ramas in UE". Dupa aceasta perioada, Londra va trebui sa-si respecte in continuare angajamentele financiare asumate in cadrul bugetelor anterioare, dar care nu au fost inca achitate.

Bugetele anuale europene disting intre creditele bugetare si creditele de angajament, acestea din urma putand fi esalonate pe mai multi ani. Acest "rest ce ramane sa fie lichidat", care constituie cea mai mare parte din reglementarea financiara a Brexitului, va fi calculat la 31 decembrie 2020 si va fi platit progresiv, pe masura ce aceste angajamente vor deveni exigibile, cum ar fi fost cazul daca Marea Britanie ramanea un stat membru.

Londra isi va asuma de asemenea progresiv partea sa in plati precum pensiile unor functionari europeni. "Eventuale pasive" sunt de asemenea luate in calcul: UE s-a trecut garanta a imprumuturilor pentru tari terte, iar bugetul european ar putea fi solicitat in caz de neefectuare a platii. Acordul stipuleaza ca toate aceste sume vor fi achitate in euro.

Sursa: Agerpres.ro