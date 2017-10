Fără energie electrică. Astăzi, zeci de localități nu vor avea lumină

Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că joi, 19 octombrie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Pădurii 22 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

2. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. Suveranităţii, N. Testimiţeanu, Fîntîna Schinului, Chişinău, A. Lăpuşneanu, Alexandru cel Bun - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00





3. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-12 - în intervalul de timp între 09:25 - 17:25

4. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Alba Iulia, Alexandru Cel Bun, Alexei Mateevici, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Catalan, Cazacului, Columna, Columna str-la, Costin V, Dacia, Drumul Bicului, Florilor, Ghioceilor, Grigore Ureche, Independenţei, Liviu Deleanu, Maria Drăgan, Merelor, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Miorita, Nucarilor, Persicilor, Podişul, Radiacului, Rediul Cazacului, Renaşterii, Scerban, Sfatul Tarii, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Tricolorul, Vălicica Omului, Veronica Micle - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00

5. Chişinău, sectorul Centru:

str. A. Bernardazzi 56-78, 69-97, A. Puşkin 12A, 4, A. Mateevici 49, 49/1, 49/2, 56, M. Eminescu 1, 5, 7, 9, 11A, M. Cogălniceanu 44-56, 53, 57-63, 81, Vl. Pîrcălab 1-35, 2-32 - în intervalul de timp între 11:00 - 18:00

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

str. Capricorn 1-15, 2-16, 10A, Fecioarei 1-25, 2-20, 9/1, 5/1, 13A, 17A, 7B, şos. Hînceşti 156/2, 156A, 158, 160, str. M. Lermontov 15-19, 31-73, 30-50, 64-102, 1 str-la M. Lermontov 23, Roguleni 1-69, 2-46, Sf. Vineri 2-72, 3-69, str-la Sf. Vineri 2, 11, 13, Tatarbunar 2-40, 7-17, Valea Podului 2, Valea Rădiului 5-41, 12-62, 26/1, 23A, 26A, Zodiac 1-13, 2-52 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

6. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Vadul lui Vodă 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y - în intervalul de timp între 09:20 - 17:30

7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

com. Budeşti: str. Alecu Russo, Budeşti, Clopotnitei, Columna, Decebal, Florilor, Mitropolit Varlaam, Pintea Pavel, Velicico - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30

8. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Florilor 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/3A, 4/3B, 6, 6/2, 8/3, bd. Moscova 3/4 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. Gh. Madan 48, 48/3 - în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

str-la Studenţilor 16/3 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

9. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Ciorescu:

str. Albiniţa, Dm. Cantemir, S. Lazo, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

10. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti:

str.Vl. Maiacovskii, Primăverii, P. Movilă, Dragoş Vodă, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

11. Anenii Noi:

s. Dolinnoe, s. Maximovca, s. Sagaidac, s. Valea Coloniţei - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 17:00

s. Puhăceni - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

12. Basarabeasca:

s. Sadaclia: str. 24 August, 31 August 1989, Benderscaea, Cogîlnic, Cotovschi, Fîntînilor, Ioana Iakir, Maxim Gorkii, Mihail Frunze, Mira, Şcolinaea, Vasile Alecsandri, Veteranilor, Voczalinaea, Zelenaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

13. Cahul:

s. Baurci - Moldoveni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

14. Cantemir:

s. Cociulia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

15. Comrat (UTA Găgăuzia):

s. Ferapontievca: Iurie Gagarin, Mira, Suvorova, Şiorsa - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

s. Ferapontievca: str. Cotovscogo, Deputatscaea, Iurie Gagarin, Lenin, Miciurina, Mira, Molodejnaea, P.Cotovscogo, Pobeda, Serghei Lazo, Şorsa, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Cişmichioi: str. Anton Cehov, Bolgradscaea, Dimitrova, Lenina, Lesnaea, Melinicinaea, Mira, Per.Lenina, Pirogova, Pocitovaea, S.Hozeaistvennaia, Z.Cosmodemieanscoi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Etulia: str. Alexandru Puşkin, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Lenina, Mihai Eminescu, Molodejnaea, Novaea, Ogorodnaea, Vladimir Maiacovschi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

or. Ceadîr-Lunga: str. Maria Slavioglo, Miciurin, Persicovaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s. Baurci:str. Carl Marx, Grigore Cotovschi, Lesnaea, Octeabriscaea, Serghei Lazo, Vladimir Maiacovschi - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:30

s. Baurci: str. 50 Let Octeabrea, 9 Mai, Molodejnaea, Sadovaea - în intervalul de timp între 16:00 - 17:00

s. Baurci: str. Drujba, Iurie Gagarin, Molodejnaea, Nadejdî, Polevaea - în intervalul de timp între 12:30 - 13:30

s. Baurci: str. Ogorodnaea, Vlasova- în intervalul de timp între 14:00 - 15:30

or. Comrat: str. Galaţan, Kotovski, Pobeda, Tretiakov - în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

16. Călăraşi:

str. Mihail Sadoveanu, Mihail Sadoveanu 1 str-la, Mihail Sadoveanu str-la 2, Mitropolit Varlaam, Mitropolit Varlaam 1 str-la, Mitropolit Varlaam 2 str-la, Păcii, Păcii 1 str-la, Petru Rareş, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:15

s. Onişcani - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00

s. Rădeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

17. Căuşeni:

str. Anna Şi Alexandru, Anna Si Alexandru, 1 str-la, Boris Glavan, Mihail Kogălniceanu, Poleanicichin, Unirii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Taraclia: str. Alexei Mateevici, Vasile Lupu - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

18. Cimişlia:

s Lipoveni: str.Dacia, Dimitrie Cantemir, Ion Creangă, Lipoveni, Maria Drăgan, Mihail Frunze, Sf. Parascheva, s. Munteni, s. Schinoşica - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

19. Criuleni:

s. Bălăbăneşti, s. Corjova, s. Dubăsarii Vechi - cons. juridici - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Coşerniţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Dolinnoe, s. Maximovca, s. Sagaidac, s. Valea Coloniţei - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 17:00

20. Hînceşti:

s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 18:50

s. Cărpineni: str. A. Donici, Ştefan Vodă, Cotovschi, Doina, Gemenilor, Independenţei, Iakir, Creangă, Gagarin, Leova, Molodejnaia, Pobeda, Sverdlova - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:25

s. Cărpineni: str. Alexandru cel Bun, Ceapaev, Gemenilor, Independenţei, Mircea cel Bătrîn, Pobeda - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:00

s. Leuşeni Vama - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:10

s. Negrea, s. Sofia - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 19:00

21. Ialoveni:

str. 27 August, A. Hâjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Ştefan cel Mare, V. Zarzăre - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Bardar - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:40

s. Dănceni - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Horeşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Mileştii Mici - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 14:00

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 19:00

22. Leova:

s. Borogani - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30

s. Colibabovca - în intervalul de timp între 15:00 - 16:00

s. Iargara: str. Mostovaea, Polevaea, Prieteniei, Prieteniei str-la, Pădurilor, Viilor, Ştefan Vodă - în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

23. Orhei:

str. 31 August, C. Brîncuşi, Meşterul Manole, Mureş, N. Testemiţeanu, Nistreană, Sfînta Ana - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Acad. Sergiu Rădăuţeanu, Constantin Negruzzi, Dorobanţilor, Eliberării, Haiducul Grozescu, Lupu Vasile, Pluguşorului, Răzeşilor, Tricolorului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Berezlogi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Dîşcova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 18:00

s. Peresecina- cons. Juridici - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:30

24. Străşeni:

s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 10:45 - 17:45

s. Sireţi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Sireţi - în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

25. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. 1 Mai, Alexei Mateevici, Alexei Vakulovscki, Filip Coreţchi, Independenţei, Ion Soltîs, Renaşterii, S.Antonesti, Ştefan Cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Copceac: str. 28 Iunie, 31 August 1989, Bulgarscaea, Ciapaeva, Comsomoliscaea, Cotovscogo, Lenina, Livezilor, Molodejnaea, Serghei Lazo, Viilor, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 20:00

s. Talmaza: str. 27 August, 31 August, 9 Mai, A. Sîrghi, Banikov, D. Cantemir, Doina, Gagarin, Luceafărul, M. Gorikii, M. Frunze, Nistrului, Prietenia, V. Alecsandri, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Grădiniţa: str. 1 Mai, Cutuzov, Gagarin, Lenin, Lesnaia, Mira, Molodejnaia, Podedî, S. Lazo, Sovetscaia - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Leuntea: str. A. Puşkin, Chirov, Cicalov, Jucov, Lenin, Matrosov, M. Gorikii, M. Frunze, Titova - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Valea Verde - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

26. Taraclia:

s. Tvardiţa: str. Ceapaeva, Mira - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

s. Valea Perjei: str. Bazarnaea, Chirova, Chirova str-la, Ciapaeva str-la, Comsomoliscaea, Comsomoliscaea str-la, Cotovscogo, Cotovscogo str-la, Crasnoe-Znamea, Iurie Gagarin, Lenina, Molotcova, Molotcova str-la, Ohotnicescaea, Popova, Sadovaea, Valea Perjei, Zarecinaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

or. Taraclia: str. Beregovoi str-lă, Dimitrov, Inzov General, Karl Marx, Lesnaia, Pervomaiskaia, Polevaea, Raevski, Ştefan cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

27. Teleneşti:

s. Pistrueni - parţial în intervalul de timp între 10:20 - 16:00

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.