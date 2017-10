Fără ENERGIE electrică: Adresele din țară unde astăzi au loc deconectări

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că vineri, 20 octombrie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Dacia 67/1 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

bd. Traian 23, 23/1 - în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-12 - în intervalul de timp între 09:25 - 17:25





3. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Ştefan cel Mare, Sfatul Ţării, Drumul Bîcului - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00

4. Chişinău, sectorul Centru:

str. Actor Chiril Ştirbu 15, 20, 22, str-la Actor Chiril Ştirbu 5-11, 10-16, Arheolog Ion Casian Suruceanu 1A, 1B, Grenoble 23, 27, 29, 35, 37, 39, 41, N. Testimiţeanu 31, Pictor M. Grecu 2-10, 3-11, str-la Pictor M. Grecu 6, 12, str-la Prot. M. Berezovski 11-23, 16-24 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

5. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Vadul lui Vodă 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y - în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

6. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. A. Russo, Budeşti, Columna, Cotului, Decebal, Florilor, Ianovskii, I. Creangă, Izvorul Vieţii, M. Eminescu, Mitropolitul Varlaam, Pintea Pavel, Velicico, str şi str-la Crinilor, Chişinău, Clopotniţei - parţial în intervalul de timp între 08:50 - 12:00

str. Alecu Russo, Budeşti, Clopotnitei, Columna, Decebal, Florilor, Mitropolit Varlaam, Pintea Pavel, Velicico - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30

7. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Florilor 6/2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, M. Costin 2, 4/1, 4/2, 8 - în intervalul de timp între 12:00 - 18:00

8. Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova:

str. Minerilor, Libertăţii - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

9. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti:

str. Dumbrăvii, Florilor, Fructelor, Salcîmilor, Teodorovici, A. Mateevici - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18.00

10. Anenii Noi:

s. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Merenii Noi - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00

s. Roşcani - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 11:50

s. Ţînţăreni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

11. Cahul:

str. Dunării, Garoafelor, Griviţei, Şos., Păcii, Prieteniei, Prieteniei, Şos., Strada Noua - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Nicolae Gribov, Miron Costin - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str.31 August 1989, Lev Tolstoi, Muşeţel, Mărăşeşti, Stamati - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:30

s. Crihana Veche - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Giurgiuleşti: str. Chişinevscaea, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Dunaiscaea, Grănicerii, Independentei, Mecanizatorilor, Mihail Koţiubinschi, Moldavii, Molodejnaea, Novaea, Octeabriscaea, Per.Plotnicova, Plotnicova, Pogranicinaea, Sadovaea, Sadoveanu Mihai, Serghei Lazo, Serghei Lazo Per., Sov.Armii, Sov.Moldavii, Sovetscaea, Sportivnaea, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

or. Cahul: str. Alexandru Lipcan, Dorobanţilor, Dumbrava Roşie, Ivan Spirin, Krasnov, Mihail Kogălniceanu, Vişinilor - în intervalul de timp între 15:30 - 17:00

12. Cantemir:

s. Taraclia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Porumbeşti - în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

s. Baimaclia - în intervalul de timp între 11:30 - 12:30

13. Comrat (UTA Găgăuzia):

or. Ceadîr-Lunga: str. Maria Slavioglo, Miciurin, Persicovaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

or. Vulcăneşti: str. Iurie Gagarin, Lenin, Malîi per., R.Liucsemburg, Sov.Armii - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Congaz: str. Alexandru Puşkin, Kirov, Miciurin, Molodiojnaia, Serghei Lazo, Voroşilov - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Ferapontievca: str. Ferapontevskaia, Iurie Gagarin, Lenin, Molodejnaea - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 19:00

s. Svetlîi: str. Lenina, Octeabriscaea - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 17:00

s. Etulia: str. 2-Oi Per.Cotovscogo, Alexandru Puşkin, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Cotovscogo, Lenina, Lesnaea, Lesnoi,Str-La, Mihai Eminescu, Molodejnaea, Novaea, Ogorodnaea, Per. Ion Soltоs, Per.Cotovscogo, Vladimir Maiacovschi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s. Etulia: str. Alexandru Puşkin, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Lenina, Mihai Eminescu, Molodejnaea, Novaea, Ogorodnaea, Vladimir Maiacovschi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

14. Călăraşi:

str. Mihail Sadoveanu, Mihail Sadoveanu 1 str-la, Mihail Sadoveanu str-la 2, Mitropolit Varlaam, Mitropolit Varlaam 1 str-la, Mitropolit Varlaam 2 str-la, Păcii, Păcii 1 str-la, Petru Rareş, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:15

s. Hirova, s. Hogineşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Pituşca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

15. Căuşeni:

or. Căuşeni: str. Calea Brezoii, Hîrtopul Tineretului, Valea Hîrtopului - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00

or. Căuşeni: str. Ciocana, Cicana Mică, Lermontov, Lomonosov, Pădurii, Dragoş Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Tănătari, s. Ursoaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

or. Căuşeni: str. 31 August 1989, Alba Iulia, Livezilor, Stamati Constantin, Viteazul Mihai, Vodă Bogdan - în intervalul de timp între 15:30 - 17:00

16. Cimişlia:

s. Lipoveni: str.Dacia, Dimitrie Cantemir, Ion Creangă, Lipoveni, Maria Drăgan, Mihail Frunze, Sf. Parascheva - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Ciucur-Mingir - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Munteni, s. Schinoşica - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

17. Criuleni:

s. Cimişeni - în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

18. Hînceşti:

s. Bozieni - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:00

s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 18:50

s. Cotul Morii, s. Sărăteni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Mereşeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Stolniceni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Boghiceni - în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

19. Ialoveni:

str. 27 August, A. Hâjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Ştefan cel Mare, V. Zarzăre - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:40

s. Condriţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30

s. Mileştii Noi - în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Răzeni - în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Costeşti - în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

20. Leova:

s. Borogani - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

s. Iargara: str. 31 August 1989, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Baladei, Căii Ferate, Calinina, Cicalova, Cosmonavtov, Cucoarelor, Jeleznodorojnaea, Maxim Gorkii, Mehanizatorov, Mihai Eminescu, Mioriţa, Ostrovscogo, Păcii, Sfîntul Dumitru, Ştefan Vodă, Viilor, Zelionaea - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

s. Filipeni - în intervalul de timp între 15:30 - 17:00

21. Orhei:

str. 31 August, C. Brîncuşi, Meşterul Manole, Mureş, N. Testemiţeanu, Nistreană, Sfînta Ana - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Berezlogi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Dîşcova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 18:00

s. Peresecina- cons. Juridici - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:30

22. Străşeni:

or. Bucovăţ: str. A. Donici, Fabricii, Livezilor, M. Costin - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 15:30

or. Bucovăţ: str. Ştefan cel Mare, Livezilor, str-la Livezilor, Maria Magdalena, M. Eminescu, str-la Sadovaia, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 15:40 - 19:30

s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 10:45 - 17:45

s. Sireţi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

23. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. Alexei Mateevici, Alexei Vakulovscki, Boris Glavan, Filip Coreţchi, Independenţei, John Lee, Renaşterii, Ştefan Cel Mare - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Copceac: str. 28 Iunie, 31 August 1989, Bulgarscaea, Ciapaeva, Comsomoliscaea, Cotovscogo, Lenina, Livezilor, Molodejnaea, Serghei Lazo, Viilor, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 20:00

s. Feşteliţa: str. 28 Iunie, A. Puşkin, Dostoevschi, Lenin, M. Eminescu, M. Frunze, Valentina Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Talmaza: str. 27 August, 31 August, 9 Mai, A. Sîrghi, Banikov, D. Cantemir, Doina, Gagarin, Luceafărul, M. Gorikii, M. Frunze, Nistrului, Prietenia, V. Alecsandri, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Grădiniţa: str. 1 Mai, Cutuzov, Gagarin, Lenin, Lesnaia, Mira, Molodejnaia, Podedî, S. Lazo, Sovetscaia - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Leuntea: str. A. Puşkin, Chirov, Cicalov, Jucov, Lenin, Matrosov, M. Gorikii, M. Frunze, Titova - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Valea Verde - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Răscăieţi: str. Chirova, Mira, Suvorovo - în intervalul de timp între 09:00 - 11:30

24. Taraclia:

s. Budăi: str. Iurie Gagarin, Mira, Staro-Seliscaea - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 18:00

s. Salcia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

25. Teleneşti:

s. Scorţeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.