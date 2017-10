Fără ENERGIE electrică: Adresele din țară unde astăzi au loc deconectări

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că miercuri, 25 octombrie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:





1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Decebal 64, 64A, 64J, 66, 68, 68/1, 68/2, 70, 70/3, str. Trandafirilor 3, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 5/3, 5/6, 7, 7/3, 7/4 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00(pentru 5 ore)

str. N. Titulescu 20, 20B, N. Zelinski 2 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Pădurii 22 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Pandurilor 51, N. Titulscu 16, 18 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

2. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. Alexei Mateevici, Gradina Cucoanei, Luceafărul, Par. Stefan, Plamadeala, Ştiinţei, Traian, 31 August - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00





3. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Acad. Sergiu Rădăuţanu, Alexandru Puşkin, Andriana, Baciului, Băcioi, Bucureşti, Burebista, Chisinaului, Cîmpiei, Dimitrie Cantemir, Doina, Eugen Coca, Hotin, Independenţei, Lămăiţei, Liviu Deleanu, Macilor, Nicolae Sulac, Pavaliuc, Pădurilor, Petru Zadnipru, Povoliuc V., Renaşterii, Rezeni, Schinoasa, Serelor, Sfinta Treime, Sfintul Mihail Str, Sfîntul Andrei, Sfîntul Constantin, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Uzinei, Zodiac - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:00

4. Chişinău, sectorul Botanica, s. Brăila:

str. 31 August 1989, Bujorilor, Burebista, Dacia, Decebal, Dimitrie Cantemir, Doina, Florilor, Independenţei, Işnovăţ, Iurie Gagarin, Livezilor, Munceşti, Nucarilor, Pacii, Petru Movilă, Plopilor , Renasterii, Renasterii-1, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Tineretului-1, Trandafirilor, Vila Verde- parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:00

5. Chişinău, sectorul Botanica, s. Frumuşica:

str. Teilor- parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:00

6. Chişinău, sectorul Botanica, s. Străisteni:

str. Alexandru Cel Bun, Andriana, Işnovăţ, Pavaluc, Paveliuc, Rezeni, Sf. Mihail , Sf. Valentin, Sf.Andrei, Sf.Ilie, Sf.Pavel, Sfîntul Constantin, Străisteni, Tineretului, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:00

7. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-12 - în intervalul de timp între 09:25 - 17:25

8. Chişinău, sectorul Centru:

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

9. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Alcedar 4, Arioneşti 2, 2A, 6, Coloniţa 1-7, 2-4, 74-190, 77-175, str-la Coloniţa 3, Haiducul Bujor 78/1, 92/1, 96, str-la Nicolae Milescu Spătaru 1, 5, 7, 9, Vadul lui Vodă 144, 146, 162, 166, 178, 180 - în intervalul de timp între 09:10 - 12:30

str. Haiducul Bujor 59A, 65 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Vadul lui Vodă 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y - în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

10. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă:

str. 31 August, A. Mateevici, Decebal, Primăverii, Sf. Dumitru, Ştefan cel Mare, Vadul lui Vodă, Nistreană - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

11. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Alecu Russo, Budeşti, Clopotnitei , Columna, Decebal, Florilor, Mitropolit Varlaam, Pintea Pavel, Velicico - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30

12. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Coloniţa:

str. V. Alecsandri, Tineretului, S. Lazo, M. Eminescu, Fîntînilor, Ciocana Veche - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

13. Anenii Noi:

str. Parcului - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Chetrosu, s. Merenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Cobusca Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 11:20

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Ţînţăreni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Maximovca - în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

14. Cahul:

s. Iujnoe: str. Lenina, Molodeojnaea - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:00

s. Crihana Veche - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 12:00

s. Paicu, s. Zîrneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:45

s. Tătăreşti - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:00

15. Cantemir:

str. Boris Glavan, Promislenaia, Zavodscaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Alexandrovca, s. Hîrtop, s. Plopi, s. Taraclia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Hîrtop - în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

16. Comrat (UTA Găgăuzia):

or. Cedîr-Lunga: str. Jukovski, Karl Marx, Lenin, Matrosov, Matrosov str-la, Miciurin, Nicolai Gogol, Sîrtmaci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:45

s. Chiriet-Lunga: str. Alexandru Puşkin, Alexandru Puşkin Str-Lă, Berzarina, Calinina, Chiriet-Lunga, Ciapaeva, Comsomolskaia, Cutcevici, Engels, Iurie Gagarin, Jdanova, Karl - Marx, Kotovski, Lenina, Maxim Gorki, Mira, Molodejnaea, Partizanscaea, Per.Cotovscogo, Per.Sovetscaea, Sadovaia, Serghei Lazo, Sovetscaea, Svoboda, Tanasoglo, Voczalnaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Etulia: str. Comarova, Cosmonavtov, Cosmonavtov str-la, Lenina, Maxim Gorki, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Molodoi Gvardii, Naberejnaea, Novaea, Ogorodnaea, Paraşiutistov, Per.Dolinschii, Per.Lenina, Per.Maxim Gorki, Per.Naberejnîi, Per.Voroşilova, Pobedî, Polevaea, Serghei Lazo, Severnaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tanchistov, Tihaea, Voroşilova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30

s. Etulia Nouă: str. Severnaea, Novîi str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30

s. Avdarma: str. Lenina, Sovetscaea - în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

or. Vulcăneşti: str. Crupscoi, Orehovaea, Tanchistorv - în intervalul de timp între 12:00 - 14:00

17. Călăraşi:

s. Temeleuţi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00

s. Vărzărştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00

18. Căuşeni:

str. 28 Iunie, Alba Iulia, Alba Iulia str-la, Alexandru Puşkin, Renaşterii, Renasterii str-la 1, Renaşterii str-la, Tighinei, Şos. - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Cîrnăţeni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 12:20

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 19:00

s. Taraclia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

or. Căuşeni: str. Ciocana, Ciocana Mică, Lermontov, Lomonosov, Pădurii, Vodă Dragoş - în intervalul de timp între 13:00 - 16:00

or. Căuşeni: str. Alexei Mateevici, Frunza Nucului, Nucului 1 str-la- în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

19. Cimişlia:

s. Gradişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Troiţcoe: str. Lenina, Maxim Gorkii, Molodoi Gvardii, Olega Coşevogo, Sovetscaea, Troiţcoie - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

or. Cimişlia: str. Cimişlia (numai consumatorii juridici) - în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Batîr - în intervalul de timp între 15:30 - 16:30

20. Criuleni:

s. Măşcăuţi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Coşerniţa - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Molovata - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

21. Hînceşti:

str. 31 August 1989, Alba Iulia, Alexandru Cel Bun, Bucovina str-la, Călinescu, Chişinau, Cogîlnic, Cuza-Vodă, Florilor, Gheorghe Coşbuc, Gradinilor, Ion Creanga, Mănăstirea Căpriană, Mihai Eminescu, Nicolai Gogol, Nicolai Gogol str-la, Petru Movilă, Serghei Lazo, Taras Şevcenco str-la, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Veronica Micle str-la - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Bobeica, s. Dahnovici, s. Logăneşti, s. Stolniceni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Bujor - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 19:00

s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:40

s. Cărpineni: str. Carbîşev, Ceapaev, Codrilor, Comarov, Florilor, Cojbuc, Independenţii, Mircea cel Bătrîn, Pădurilor, Podgoriilor, Sovetscaia, Viilor, str-la Zelenîi - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 19:00

s. Cărpineni: str. Dumitru Creţu, Berzarina, Biruinţa, Gemenilor - în intervalul de timp între 14:00 - 15:30

s. Voinescu - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 19:00

s. Buţeni - în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

22. Ialoveni:

str. 27 August, A. Hîjdău, Florilor, Ştefan cel Mare, Ştefănucă Petru - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 18:50

s. Nimoreni - în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

s. Moleşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:20

23. Leova:

s. Filipeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Hănăşenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00

24. Nisporeni:

s. Boldureşti - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 17:00

25. Orhei:

str. Beliski, Barbu Lăutaru, Biriukov, V. Cupcea, Florilor, Iaşi, La Hotar, Nucarilor, Trandafirilor, Vişinilor, Vissarion Belinski - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Bulăieşti, s. Jora de Jos, Jora de Mijloc, Jora de Sus, s. Lopatna, s. Mîrzaci, s. Mîrzeşti, s. Vîşcăuţi - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 19:00(cu conectare pe noapte)

s. Dîşcova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Peresecina: str. 31 August 1989, Alexandru Donici, Alexandru Donici str-la, Alexandru Puşkin, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Constantin Stamati, Cosmonauţilor, Crişca, Dacia, Dimitrie Cantemir, Docuciaev, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Miron Costin, Nicolae Dimo, Nouă, Pionerilor, S.Peresecena, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tcacenco, Tineretului, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Sămănanca, s. Teleşeu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

or. Orhei: str. Barbu Lăutaru, Cupcea Valeriu, Floriilor, Iaşi, Nucarilor, Vişinilor- în intervalul de timp între 08:30 - 09:30

s. Peresecina: str. Alexandru Donici, Alexandru Plămгdeală, Fîntînilor, Mihail Frunze, Tcacenco, Tineretului, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

26. Străşeni:

s. Dolna - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Sadova - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 15:00

s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 10:45 - 17:45

s. Zubreşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

27. Ştefan Vodă:

s. Crocmaz: str. Chirova, Colhoznaea, Comsomoliscaea, Dacia, Gherdima, Lenina, Maxim Gorkii, Mira, Naberejnaea, Renaşterii, S.Crocmaz, Şcolinaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Suvorov, Toma Ciorbă, Zelenaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Olăneşti: str. Cutuzov, D. Cantemir, Doinelor, Livezilor, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

28. Taraclia:

s. Cairaclia: str. Alexandru Puşkin Per., Chirova, Comsomoliscaea, Dimitrova, Fontannaea, Iurie Gagarin Per., Lenina, Per.Ciapaeva, Per.Cotovscogo, Per.Miciurina, Per.Parcovschii, Per.Pionerschii, Per.Rodnicovîi, Per.Suvorova, S.Cairaclia, Serghei Lazo Per., Sovetscoi Armii, Taras Şevcanco Per. - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Corten: str. Kirova, Lenina, Pobeda - în intervalul de timp între 14:00 - 15:0

29. Teleneşti:

s. Ciucucani - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

s. Nucăreni - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 16:30

s. Sărătenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

or. Teleneşti: str. 31 August 1989, Boris Glavan, Decebal, Dragos Vodă, Traian - în intervalul de timp între 14:30 - 16:30

s. Chiţcanii Noi - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Chiţcanii Vechi - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11 sau accesaţi site-ul www.gasnaturalfenosa.md.