Fără ENERGIE electrică: Adresele din țară unde astăzi au loc deconectări

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că vineri, 27 octombrie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:



1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Cetatea Albă 101-139, 122-140, Hanul Morii 96, 103-107, 115, 121, 96, 104-142, Istra 5 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-12 - în intervalul de timp între 09:25 - 17:25





3. Chişinău, sectorul Centru:

şos. Hînceşti 232, 240, 240/1 - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

str. A. Bernardazzi 56-78, 69-97, A. Puşkin 12A, 4, A. Mateevici 49, 49/1, 49/2, 56, M. Eminescu 1, 5, 7, 9, 11A, M. Cogălniceanu 44-56, 53, 57-63, 81, Vl. Pîrcălab 1-35, 2-32 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Columna 29, 42, 999, Ismail 47, 84, 84/3, 86, 86/1, 86/4, L. Tolstoi 74, Mitr. Varlaam 46, N. Anestiade 6, 7, 8, N. Starostenco 33 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

4. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Maria Drăgan 6, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 10, 10/2, 12, Sargidava 2, V. Varzaru 5/1, 9, 11 - în intervalul de timp între 11:00 - 17:00

str. Vadul lui Vodă 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y - în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. A. Russo, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, M. Costin, str şi str-la Teilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

6. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Alecu Russo, Budeşti, Clopotnitei, Columna, Decebal, Florilor, Mitropolit Varlaam, Pintea Pavel, Velicico - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30

str. Alunis, Arţarului, Baltata, Bucuria, Budeşti, Bujorilor, Cebanu T., Chisinaului, Ciocîrliei, Ciresilor, Crizantemelor, Doina Şi Ion Aldea Teodorovici, Ion Creangă, Primaverii Str-La, Scolii, Sperantei, Tineretului, Veronica Micle - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Coloniţa:

str. Alexei Mateevici, Bucov Emilian, Hotin, Ion Vatamanu, Mihai Eminescu, Salcâmilor, Sf.Maria, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Zorilor, 31 August - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 16:00

8. Anenii Noi:

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

9. Cahul:

s. Tartaul de Salcie - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

10. Cantemir:

str. Boris Glavan, Promislenaia, Zavodscaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

str. Dacilor, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Stoianovca - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

11. Comrat (UTA Găgăuzia):

str. Fontannaia, Komsomolski, Kotovski, Maxim Gorki, Pobeda, Tretiakov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Avdarma: str. Pavel Corceaghin, Vasilii Ciapaev - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Beşalma: str. 1 Mai, Bogdan Hmelniţki, Ceapaev str-la, Cotovscogo, D.Caracebana, Lenina, Pobeda, Vasilii Ciapaev - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00

s. Congaz: str. Comsomaoliscaea, 28 iunie - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

or. Vulcăneşti: str. 25 Siezda, Cahul, Mihail Frunze str-la, Ostrovscogo, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00

s. Gaidar: str. 28 Iunie, Lenin, Mira, Per Lenina, Pobedina - în intervalul de timp între 13:00 - 14:00

s. Chiriet-Lunga: str. Alexandru Puşkin, Cutcevici, Engels, Karl – Marx - în intervalul de timp între 10:30 - 11:30

or. Comrat: str. Pobeda 50 (numai cons juridici) - în intervalul de timp între 11:00 - 12:00

or. Ceadîr-Lunga: str. Lenin, Per.Pervomaischii, Tanasoglo - în intervalul de timp între 08:30 - 09:30

12. Călăraşi:

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Hirova - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 18:30

s. Sadova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 15:00

13. Căuşeni:

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Opaci - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 19:00

s. Taraclia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

14. Cimişlia:

str. Barbu Lăutarul, Ion Popuşoi, Maria Cebotari str-la, Maria Cibotari, Traian, Valul lui Trăian, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 14:00

s. Hîrtop, s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Troiţcoe: str. Octeabriscaea, Sovetscaea, Troiţcoie - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Sagaidac - în intervalul de timp între 10:30 - 11:30

s. Sagaidacul Nou - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

15. Criuleni:

str. 31 August 1989, Bul. Biruinţa, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 10:00

s. Măşcăuţi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Rîşcova - în intervalul de timp între 11:30 - 13:00

s. Hîrtopul Mare - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

16. Hînceşti:

str. Mihalcea Hîncu, M. Frunze, Miciurin, Dragoş Vodă, şos. Cişmelei - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:30

str. Mitr. Varlaam, Mihalcea Hîncu, A. Marinescu, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 08:55 - 10:30

s. Sărata Galbenă: str. Arhanghel Mihail, Ştefan cel Mare, Cotovschi, Gospitalinaia, Grădinilor, Gagarin, Leova, Litoralului, Livezilor, Molodejnaia, Naberejnaia, Stepnaia, Zoia Kosmodimeascaia - parţial în intervalul de timp între 15:30 - 18:00

s. Sărata Galbenă: str. Ion Soltîs, Cotovschi, Molodjnaia - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 15:00

or. Hînceşti: str. Alexandru Lăpuşneanu, Alexei Mateevici, Cimişliei şos., Cosmonavtov, Dragoş Vodă, Izvoarelor, Miciurina, Mihail Frunze, Mihalcea Hincu, Nicolae Testemiteanu, Păcii - în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

17. Ialoveni:

str. 27 August, A. Hîjdău, Florilor, Ştefan cel Mare, Ştefănucă Petru - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Malcoci - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30

18. Leova:

s. Filipeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

19. Nisporeni:

s. Selişte - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

20. Orhei:

s. Dîşcova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Peresecina- cons. Juridici - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:30

s. Peresecina: str. 31 August 1989, Alexandru Donici, Alexandru Donici Str-La, Alexandru Puşkin, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Constantin Stamati, Cosmonauţilor, Crişca, Dacia, Dimitrie Cantemir, Docuciaev, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Miron Costin, Nicolae Dimo, Nouă, Pionerilor, S.Peresecena, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tcacenco, Tineretului, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Sămănanca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Teleşeu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Puţintei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Susleni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

21. Străşeni:

s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 10:45 - 17:45

s. Sireţi - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:00

s. Vorniceni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Zubreşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

22. Ştefan Vodă:

s. Copceac: str. S. Lazo - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 20:00

s. Marianca de Jos: str. Florilor , Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Serghei Esenin, Suvorovo, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

23. Teleneşti:

s. Ciulucani - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

s. Nucăreni - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 16:30

s. Sărătenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Crăsnăşeni - în intervalul de timp între 14:30 - 16:30

s. Hirişeni - în intervalul de timp între 11:00 - 13:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.