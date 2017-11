Fără ENERGIE electrică: Adresele din țară unde astăzi au loc deconectări

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că miercuri, 1 noiembrie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:



1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Alexandru Negru-Vodă 107-117, 164-202, 210, 9999, Burebista 173, 113, Drumul Băcioiului 171, 180, 182, 188, 269, 279, 285-331, Grenoble 279, 303, 311, 325, 327 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Cetatea Albă 101-139, 122-140, Hanul Morii 96, 103-107, 115, 121, 96, 104-142, Istra 5 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

str. Zelinskii 44 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Alba Iulia 194/2 - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Alba Iulia 79/1, 79/2, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 85/2, 89/2, 89/3, 93/2, 97/2, 188/1, str-la 4 şos. Balcani 7, 12, 15, 16, str-la 5 şos. Balcani 10/1, 16, şos. Balcani 11, Basarabilor 1-25, 2-26, Codrilor 8, 10, Ion Buzdugan 4-24, Muşatinilor 1-29





3. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni:

str. Precup, Alexandru cel Bun, 1 Mai- parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00

4. Chişinău, sectorul Centru:

str. Aleea Gării 1, 3, 36, 37, 9999, Gării 12, Munceşti 1, I. Gagarin 1-7, Piaţa Gării 1, 3, Tiraspol 2-6, 2/1, 11 - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

str-la 2 Ciocîrliei 6/1 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

5. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Florilor 6/2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, M. Costin 2, 4/1, 4/2, 8 - în intervalul de timp între 11:00 - 18:00

str-la 1 Bezîmeannîi 11, Albişoara 72/1, 72/2, 72/3, 74/1, 76, 76/1, 76/2, 76/9, 76/7, 78/1, 78/2, 78/5, 78/6, 80/2, 80/8, Cramei 1, 2, 22, str-la 3 Cramei 4, 16-30, 7-15, I. Zaichin 64-84, Movila lui Burcel 5-9, 23-51 - în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

6. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti:

str. A. Plămădeală, C. Stere, Gribov, Ioan Vodă, Mioriţa, V. Micle, Vl. Maiacovskii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

7. Chişinău, sector Ciocana, com. Budeşti:

str. Alecu Russo, Budeşti, Clopotnitei, Columna, Decebal, Florilor, Mitropolit Varlaam, Pintea Pavel, Velicico - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

8. Anenii Noi:

s. Cobusca Veche - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Ţînţăreni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 11:20

9. Cahul:

s. Cîşliţa-Prut: str. 1 Mai, 1 Mai str-la, 9 Mai str-la, Alexandru Puşkin, Boris Glavan, Boris Glavan Per., Grănicerii, Ion Creangă, Lenina, Mihail Frunze, Novaea, Pobeda, Serghei Lazo, Sportivnaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Giurgiuleşti: str. Bez Uliţ, Chişinevscaea, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Dunaiscaea, Independentei, Mecanizatorilor, Mihail Koţiubinschi, Moldavii, Molodejnaea, Novaea, Octeabriscaea, Per.Plotnicova, Plotnicova, Pogranicinaea, S.Djurjulesti, Sadovaea, Sadoveanu Mihai, Serghei Lazo, Serghei Lazo Per., Sov.Armii, Sov.Moldavii, Sovetscaea, Sportivnaea, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Giurgiuleşti: str. Independenţei, Mihail Koţiubinschi, Sadoveanu Mihai - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Slobozia Mare: str. 31 August 1989, Barbu Lăutaru, Ciocîrliei, Comsomoliscaea, Florilor, Fratii Brescan, Grădinilor, Independenţii, Izvoarelor, Livezilor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Mioriţa, Mircea Cel Bătrîn, N.Trifan, Nuferilor, Per.Drujbî, Per.Lenina, Petru Rares, Plopilor, Plugarilor, Pogranicinaea, Prietenie, Sărăieni, Sfătul Ţării, Sportivilor, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt., Tatarca Noua, Tineretului, Trandafirilor, Uliţa Mare, Unirii, V.Pocoi, Vierilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Văleni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30

s. Pelinei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Colibaşi: str. 1 Mai, Alba Iulia, Alexandru Cel Bun, Alexandru Puşkin, Alexei Mateevici, Bez Uliţ, Bisericii, Caişilor, Costache Negruzzi, Crasnov, Dimitrie Cantemir, Fraţii Timofei, Grădinilor, Grănicerilor, Horelor, Ion Creangă, Liberteţii, Liniştită, Mihail Frunză, Nouă, Octeabriscaea, Octombrie, Pobedî, Prietenia, Prut, Recea, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Suvorova, Tineretului, Troian, Uliţa Mare, Vasile Alecsandri, Viilor, Vinogradnaea, Zaichin - în intervalul de timp între 12:00 - 14:00

s. Crihana Veche - în intervalul de timp între 15:00 - 16:00

10. Cantemir:

s. Acui - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Cania - în intervalul de timp între 13:00 - 14:00

s. Capaclia (cons. juridic) - în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

11. Comrat (UTA Găgăuzia):

or. Ceadîr-Lunga: str. Boris Glavan, Boris Glavan str-lă, Cikalov, Egor Gaidar, Iubileinaia, Jukovski, Karl Marx, Koşevoi, Kosîghin, Krîlov, Kuibîşev, Lenin, Matrosov, Matrosov str-la, Miciurin, Miciurin str-lă, Molodeojnaia, Nicolai Gogol, Octombrie, Petru Cazmalî, Polevaia, Şevcenko, Sîrtmaci, Sîrtmaci str-la, Sverdlov, Zarecinaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30

or. Ceadîr-Lunga: str. Ciachira, Dimitrie Cantemir, Kutuzov, Kutuzov str-la, Metaliştilor, Metaliştilor str-la, Tkacenko - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30

s. Bugeac: str. Ion Creangă, Iubileinaea, Olimpiiscaea, Rabociaea, Solnecinaia Str-La, Stanţionnaea, Zorge - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Etulia: str. Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Iurie Gagarin, Lenina, Mira, Per.Lenina, Per.Pionerschii, Pionerscaea, Vladimir Maiacovschi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30

s. Cotovscoe: str. 40 Let Pobedî, 70 Let Octeabrea, Cotovscoe, Lenina, Sadovai str-la, Şcolinaia - în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Cotovscoe: str. Calinina, Calinina str-la, Cotovscoe, Iurie Gagarin, Jucova, Jucova str-la, Lenina, Serghei Lazo, Terescova str-la - în intervalul de timp între 14:45 - 16:15

s. Congaz: str. Ohotniceaia, Kalinin - în intervalul de timp între 11:30 - 12:30

12. Călăraşi:

s. Temeleuţi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

13. Căuşeni:

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Săiţi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

14. Cimişlia:

s. Gura Galbenei: str. Alexandru Donici, Fîntinilor, Mihail Frunze, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Mihailovca: str. Cimişlia, Grădinilor, Ion Creangă, Ion Soltîs - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

s. Mihailovca: str. Dimitrie Cantemir, Eminescu M., Maxim Gorkii - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00

s. Selemet: str. Alexandru Donici, Cimişliei, Dimitrie Cantemir, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Petru Rareş, Pugacev, Selemet, Sfîntul Dumitru, Şciorsa - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 17:00

15. Criuleni:

str. Miciurin, Polevaia (cons. juridici) - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Hîrtopul Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Oniţcani, s. Slobozia Duşca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

16. Hînceşti:

str. A. Mateevici, Gagarin, Necrasov, O. Coşevoi, Osipenco, Şleahul Mereşenilor, Tricolorului, Pionerilor, str-la Pionerilor, Ion Neculce, Gura Cotului, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30

str. Alecu Ruso, Constantin Stamati, Dimitrie Cantemir, Iachir Ion, Gavriil Musicescu, Gribova, Mitropolit Varlaam, Mănăstirea Căpriana, Petru Rareş, Prof. Ion Dumeniuk,Putna, Sleahul Meresenilor, Studentilor, Tineretului, Vatra str-la, Viteazul Mihai, Ştefan Cel Mare şi Sfînt str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30

str. Maria Cibotari str-la, Mihalcea Hincu, Moraru M., Prietenia, Sfinta Maria, Sfinta Treime - parţial în intervalul de timp între 08:55 - 10:30

s. Bujor - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 18:00

s. Cărpineni: str. Ştefan Vodă, Doina, Fiodor Sergiu, Gemenilor, Sverdlova - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 19:00

s. Ciuciuleni - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Drăguşeni - parţial în intervalul de timp între 08:55 - 12:00

s. Obileni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:00

17. Ialoveni:

str. 27 August, 27 August str-la, Alexandru Hîjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Veniamin Zarzăre, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

str. Alexandru cel Bun, Basarabia, Cetatea Albă, Ioan Vodă cel Viteaz, Ismail, Libertăţii, Mihail Frunze, Petru Movilă, Valea Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Mileştii Mici - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:40

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:20

18. Nisporeni:

s. Soltăneşti - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 17:15

19. Orhei:

str. Baladelor, Bălcescu Nicolae, Bălcescu Nicolae., Căpriana, Condriţa, Inculeţ Ion, Inculeţ Ion 1 Str-La, Izvorul Cucului, Lăcrămioarelor, Magnolie, Malarciuc G., Nistreană, Norocului, Sfîntul Nicolae, Slobozia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Berezlogi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Dîşcova, s. Puţintei - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

s. Selişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Tabăra - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 16:30

20. Străşeni:

s. Găleşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Lozova: str. Biruinţa, G.Botnaru, G.Posadov, Guţuleavca, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Oanţa, S.Lozovo, Serdiuc, Vasile C.Butnaru, Ştefan Cel Mare şi Sfînt, Ştefan Grosu - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Sadova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

21. Ştefan Vodă:

s. Copceac: str. Bolgarscaea, Ciapaeva, Molodejnaea, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 19:00

s. Crocmaz: str. Chirova, Colhoznaea, Comsomoliscaea, Dacia, Gherdima, Lenina, Maxim Gorkii, Mira, Naberejnaea, Renaşterii, S.Crocmaz, Şcolinaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Suvorov, Toma Ciorbă, Zelenaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Olăneşti: str. 31 August 1989, Lenina, Serghei Lazo, Ţărînii - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Talmaza: str. 1 Mai, 27 August, Alexei Mateevici, Constantin Negruzzi, Crupscaea, Dubinina, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Livezilor, Makarenko, Matrosova, Miciurin, Mioriţa, Nistrului, Păcii, S.Talmaza, Tereşkova, Timireazev, Tinereţii, Titova, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Volintiri - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

22. Taraclia:

s. Cairaclia: str. Comsomoliscaea, Sovetscoi Armii - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 18:30

s. Copceac: str. 8 Marta, Alexandru Puşkin, Calinina, Chirova, Cutuzova, Dimitrova, Gagauzscaea, N.Crupscoi, Per.Dimitrova, Pirogova, Pobedî, Rodaca, Şuseva, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30

s. Albota de Sus: str. Iubileinaia - în intervalul de timp între 13:00 - 14:00

23. Teleneşti:

s. Brînzenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Budăi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Leuşeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Nucăreni - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 16:30

s. Sărătenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Pistruieni - în intervalul de timp între 11:30 - 13:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.