Fără energie electrică: Adresele din țară unde astăzi au loc deconectări

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că vineri, 3 noiembrie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1.Chişinău, sectorul Botanica:

str. Cetatea Albă 101-139, 122-140, Hanul Morii 96, 103-107, 115, 121, 96, 104-142, Istra 5 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

str. Grenoble 120, 126A, 128, 130, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 128/8, 130/1, 130/2, 130/3, 130/6, Jubileului 8, 10, 10/1, 12, 12/1, 14, 14/1, 20, Jubiliară 16/1, 18, 18/1 - în intervalul de timp între 09:00 - 15:00

2. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra:

str. Alexandru Cel Bun, Dacia, Florilor, Frunze Mihail, Iurie Gagarin, Miciurin, Primaverii, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 18:00





3. Chişinău, sectorul Centru:

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 40, 40A, 40V, 42, 53-58, Valea Dicescu 91-119, 97A, 99A, 103/1, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-43 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:01

str. Mitr. Gurie Grosu 16, şos. Hînceşti 44, Valea Dicescu 53-91, 64-140 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)

4. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Alecu Russo, Budeşti, Clopotnitei, Columna, Decebal, Florilor, Mitropolit Varlaam, Pintea Pavel, Velicico - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Aron Pumnul, Budeşti, Budeşti Noi, Chisinaului, Drumul Viilor, Ginta Latină, Humulesti, Ion Creangă, Maria Cibotari, Mesager, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Mitropolit Varlaam, Plopilor, Romantica, Salcîmilor, Scolii, Şoimilor, Studenţilor, Toamnei, Traian - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 12:00

5. Anenii Noi:

s. Albiniţa - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Puhăceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

6. Basarabeasca:

7. str. Trudovaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Abaclia: str. Alecu Russo, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Coghilinic, Dimitrie Cantemir, Doina, Florilor, Frunze Mihail, Grădinilor, I.Dodică, Independenţei, Ion Secrieru, Ion Soltîs, Lev Tolstoi, Livezilor, Mihai Eminescu, Moldova, S.Abaclia, Şcolinaea, Serghei Lazo, Spitalului, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

8. Cahul:

str. N.Gribov 40, M.Costin 7, Haiducilor 15 - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Tătăreşti - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:00

s. Zîrneşti - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Slobozia Mare: str. 31 August 1989, Comsomoliscaea, Izvoarelor, Prietenie, Sfatul Ţării, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:40

s. Văleni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30

9. Cantemir:

s. Ciobalaccia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

10. Comrat (UTA Găgăuzia):

s. Congaz: str. Voroşilov, Octombrie, Molodejnaia, Kirov, Kalinin - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 11:30

s. Cotovscoe: str.40 Let Pobedî, 70 Let Octeabrea, Cotovscoe, Lenina, Molodejnaea, Sadovaia str-la, Şcolinaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:45

or. Vulcăneşti: str. 40 Let Octeabrea, 40 Let Octeabrea str-la, Calinina, Calinina str-la, Comarova, Comsomoliscaea, Gherţena, Gherţena str-la, Iubileinaea, Iurie Gagarin, Lenin, Lev Tolstoi, Maxim Gorki, Miciurina, Novoselova, Plotnicova, Popova, Sov.Armii, Stroitelinîi str-la - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Etulia: str. Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Iurie Gagarin, Lenina, Mira, Per.Lenina, Per.Pionerschii, Pionerscaea, Vladimir Maiacovschi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30

s. Baurci - în intervalul de timp între 13:00 - 14:00

11. Călăraşi:

str. M. Kogîlniceanu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Vălcineţ: str. 1 Mai, 27 August, 31 August, 8 Martie, 9 Mai, Alecu Russo, Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Aron Pumnul, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Vodă, Burebista, Ciprian Porumbescu, Codrilor, Constantin Negruzzi, Cuza Vodă, Dacia, Decebal, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir., Dragoş Vodă, Fîntînilor, Gavriil Musicescu, Independenţii, Ioan Vodă, Ion Neculce, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Livezilor, Luceafărul, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu., Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Miron Costin, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Testimiţeanu, Păcii, Petru Rareş, Rădi, S. Vălcineţ, S.Velicogo, Şcolii, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Neaga, Timoşenco, Tineretului, Titu Maiorescu, Traian, Trandafirilor, Valentina Tereşcova, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Victoriei, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Căbăieşti, s. Peticeni, s. Temeleuţi, s. Buda, s. Ursari - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Hogineşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

12. Căuşeni:

or. Căinari: str. Alexei Mateevici, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Boris Glavan, Căinari, Carbunei Str-La, Gării, Miorita, Negai, Trandafirilor, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Căinari Gara - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

13. Cimişlia:

str. Barbu Lăutarul, Ion Popuşoi, Maria Cebotari str-la, Maria Cibotari, Traian, Valul lui Traian, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

14. Criuleni:

s. Holercani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Măgdăceşti: str. A. Russo, Alexandru cel Bun, Basarabiei, Calea Orheiului, Gh. Asachi, Ion Iachir, I. Creangă, I. Neculce, Măgdăceşti, Eminescu, Orhei, Păcii, Ştefan cel Mare, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 13:30

s. Oniţcani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

15. Hînceşti:

str. A. Mateevici, Gagarin, Necrasov, O. Coşevoi, Osipenco, Şleahul Mereşenilor, Tricolorului, Pionerilor, str-la Pionerilor, Ion Neculce, Gura Cotului, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30

str. Alecu Ruso, Constantin Stamati, Dimitrie Cantemir, Iachir Ion, Gavriil Musicescu, Gribova, Mitropolit Varlaam, Mănăstirea Căpriana, Petru Rareş, Prof. Ion Dumeniuk,Putna, Sleahul Meresenilor, Studentilor, Tineretului, Vatra str-la, Viteazul Mihai, Ştefan Cel Mare şi Sfînt str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30

s. Calmaţui - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

16. Ialoveni:

str. 27 August, 27 August str-la, Alexandru Hîjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Veniamin Zarzăre, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

s. Piatra Albă - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

s. Puhoi - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:40

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:20

s. Răzeni - în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

17. Leova:

str. Ion Luca Caragiale, Ştefan cel Mare, Bogdan Petriceicu Haşdeu - parţial în intervalul de timp între 15:30 - 16:30

s. Borogani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Iargara: str. Constantin Negruzzi, Cosmonavtov, Dimitrie Cantemir, Filipeni, Iurie Gagarin, Mioriţa, Moldova, Sfîntul Dumitru - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 1200

18. Nisporeni:

s. Ciuteşti , s. Selişte - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

19. Orhei:

str. Alexandru cel Bun, Constantin Stamati, Lupu Vasile, Maxim Gorki - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Chişinău, Costişei, Dimo Nicolai, Gheorghe Asachi, Hotin, Ioan Vodă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Izvoraş, Mahu Vasile, Mihail Frunze, Neculce Ion, Porumbescu Ciprian, Ureche Grigore, Victoria - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Berezlogi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Brăviceni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Lucaşeuca, s. Selişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Piatra - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:30

or. Orhei: str. Chişinău, Costin Miron, Ion Creangă, Lupu Vasile, Mahu Vasile, Mihai Eminescu bd., Renaşterii Naţionale - în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

20. Străşeni:

s. Căpriana - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 19:00

s. Cojuşna: str. 1 Mai, Alexei Mateevici, Gheorghe Coşbuc, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, S.Cojuєna, Tobîltoc, Valea Luncii, Vasile Alecsandri, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:00

s. Recea - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:00

s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

21. Ştefan Vodă:

str. 31 August, Constructorilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Brezoaia: str. Comsomoliscaea, Lenina, Nadrecinaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Copceac: str. Bolgarscaea, Ciapaeva, Molodejnaea, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 19:00

s. Crocmaz: str. Chirova, Colhoznaea, Comsomoliscaea, Dacia, Gherdima, Lenina, Maxim Gorkii, Mira, Naberejnaea, Renaşterii, S.Crocmaz, Şcolinaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Suvorov, Toma Ciorbă, Zelenaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Ermoclia: str. 31 August 1989, Alexandr Puşkin, Avrora, Brejneva, Calinina, Cauşanscaea, Cauşanschii Str-La, Comsomoliscaea, Cotovscaea, Cotovscogo, Curciatova, Cutuzova, Dmitrie Cantemir, Doina, Eugen Doga, Gurienco, Guseva, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Lesnaea, Maslova, Maxim Gorkii, Miciurina, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Molodejnaea, Naberejnaea, Nucarilor , Pavlov Str-La, Pionerscaea, Proletarscaea, S.Ermoclia, Sadovaea, Semenovscaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Suvorova, Titova, Vasilii Ciapaev, Viilor, Volontirovscaea - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Purcari: str. M. Gorkii, Purcari - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00

s. Răscăieţi: str. 28 Iunie, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00

s. Răscăieţi: str. Ştefan cel Mare, Rîbaţcaia, Jila, Biruinţa, 353 Divizia - parţial în intervalul de timp între 14:10 - 16:00

22. Taraclia:

s. Budăi: str. Iurie Gagarin, Mira, Staro-Seliscaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

23. Teleneşti:

str. 28 Iunie, 31 August 1989, Alexandru Donici, Dimitrie Cantemir, Ion Neculce, Renaşterii, Timoşenco - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Nucăreni - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 16:30

or. Teleneşti: str. Alexandru Donici, Dimitrie Cantemir, Mihail Sadoveanu, Timoşenco - în intervalul de timp între 08:45 - 10:45

s. Mihalaşa Nouă - parţial în intervalul de timp între 11:15 - 13:15



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.